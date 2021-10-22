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Расписанную под хохлому ракету «Союз-2.1а» доставят на стартовый стол Байконура 25 октября

  /   Обновлено: 22 октября 2021 20:53
Технологии
Расписанную под хохлому ракету «Союз-2.1а» доставят на стартовый стол Байконура 25 октября
Prt Scr youtube.com  /  Мой Дом Медиа / Роскосмос ТВ

Москва, 22 октября. Госкомиссия дала разрешение на вывоз ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-18» на стартовый стол космодрома Байконур, сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Пуск «Союза-2.1а» запланирован 28 октября в 03:00 по московскому времени. Ракета выведет на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-18», который должен состыковаться с Международной космической станцией 30 октября.

«Госкомиссия на космодроме Байконур приняла решение о вывозе ракеты-носителя «Союз-2.1а» и ее установке на стартовом комплексе утром 25 октября», — отмечают представители госкорпорации.

Пакет первой и второй ступеней ракеты получил тематические узоры хохломы. Кроме этого, на корпус нанесена символика в честь 800-летия Нижнего Новгорода.

Ранее ракету-носитель «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» покрасили в бело-синий цвет в память о полете Гагарина. Необычная расцветка аппарата посвящена 60-летию первого полета человека в космос.

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