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«Газпром»: запасы газа в российских ПХГ достигли рекордных объемов

  /   Обновлено: 22 октября 2021 20:43
Экономика
«Газпром»: запасы газа в российских ПХГ достигли рекордных объемов
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

Москва, 22 октября. Россия накопила рекордный объем газа в подземных хранилищах, показатель достиг 72,6 млрд кубометров, сообщили в компании «Газпром».

В холдинге добавили, что поставщик обеспечивает надежность экспорта голубого топлива в России и за рубежом. Компания по-прежнему выполняет все взятые контрактные обязательства, в том числе продолжает закачку сырья в отечественные ПХГ. Их суточная производительность выходит на беспрецедентный уровень — 847,9 млн кубов.

Пресс-служба «Газпрома» ранее объявила, что поставки российского газа в Италию увеличились на 15,9%. Объемы экспорта сырья в южноевропейскую страну в 2021 году демонстрируют хороший прирост к прошлогодним результатам. Тогда экспортер поставил около 21 млрд кубометров голубого топлива. В настоящий момент между итальянской компанией Eni и структурой «Газпром экспорт» действуют три долгосрочных контракта.

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Газпром поставки газа российские пхг
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