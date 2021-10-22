«Газпром»: запасы газа в российских ПХГ достигли рекордных объемов

Москва, 22 октября. Россия накопила рекордный объем газа в подземных хранилищах, показатель достиг 72,6 млрд кубометров, сообщили в компании «Газпром».

В холдинге добавили, что поставщик обеспечивает надежность экспорта голубого топлива в России и за рубежом. Компания по-прежнему выполняет все взятые контрактные обязательства, в том числе продолжает закачку сырья в отечественные ПХГ. Их суточная производительность выходит на беспрецедентный уровень — 847,9 млн кубов.

Пресс-служба «Газпрома» ранее объявила, что поставки российского газа в Италию увеличились на 15,9%. Объемы экспорта сырья в южноевропейскую страну в 2021 году демонстрируют хороший прирост к прошлогодним результатам. Тогда экспортер поставил около 21 млрд кубометров голубого топлива. В настоящий момент между итальянской компанией Eni и структурой «Газпром экспорт» действуют три долгосрочных контракта.