Верховный суд Чили вынес приговор группе пособников Пиночета

Сантьяго, 22 октября. Верховный суд Чили приговорил 19 агентов Национального разведывательного управления (DINA) к тюремному заключению за преступления, совершенные во время диктатуры Аугусто Пиночета (1973–1990). Им назначены различные сроки отбывания наказания.

#Chile | The Supreme Court sentenced 19 agents of the defunct National Intelligence Directorate (DINA) to prison for the kidnapping of the brothers Carlos and Aldo Perez during the Augusto Pinochet dictatorship (1973-1990). https://t.co/WJ04u4DYu2