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Верховный суд Чили вынес приговор группе пособников Пиночета
Весь мир
Верховный суд Чили вынес приговор группе пособников Пиночета
Prt Scr wikipedia.org  / 

Сантьяго, 22 октября. Верховный суд Чили приговорил 19 агентов Национального разведывательного управления (DINA) к тюремному заключению за преступления, совершенные во время диктатуры Аугусто Пиночета (1973–1990). Им назначены различные сроки отбывания наказания.

В частности, агентам вменяют похищение, последующие пытки и убийство братьев Карлоса и Альдо Переса, которые были членами Революционного левого движения (MIR). Карлоса задержали и перевели в секретный центр DINA под названием «Оллаге». Там его пытали, чтобы заставить признаться в своей политической деятельности и разоблачить других членов организации. Альдо был задержан и переведен в подпольный центр, где его также подвергли пыткам и убили. Кроме того, агентов подозревают в смерти еще нескольких десятков активистов.

Чтобы скрыть следы своей деятельности, сотрудники DINA провели кампанию по дезинформации под названием «Операция Коломбо». Спецслужбами созданы журналы и газета, в которых утверждалось, что исчезнувшие на самом деле были партизанами, казненными своими товарищами или погибшими в бою за границей. Эти фейковые новости поддержало агентство UPI и чилийские издания, такие как La Tercera, El Mercurio и La Segunda.

Верховный суд Чили вынес приговор группе пособников Пиночета
Globa Look Press / Pablo Rojas Madariaga / Keystone Press Agency

Ранее суд приговорил сразу 53 бывших агентов DINA к различным срокам заключения за убийство восьми членов Коммунистической партии страны в 1976 году. Они получили от трех до 20 лет тюрьмы.

По официальным данным, за годы правления Аугусто Пиночета в Чили убиты по политическим мотивам почти 3,2 тысячи, а пыткам подверглись около 28 тысяч человек. Против экс-президента было возбуждено уголовное дело, однако в 2006 году Пиночет скончался.

Верховный суд Чили вынес приговор группе пособников Пиночета
Федеральное агентство новостей

 

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