Верховный суд Чили вынес приговор группе пособников Пиночета

Сантьяго, 22 октября. Верховный суд Чили приговорил 19 агентов Национального разведывательного управления (DINA) к тюремному заключению за преступления, совершенные во время диктатуры Аугусто Пиночета (1973–1990). Им назначены различные сроки отбывания наказания.

#Chile | The Supreme Court sentenced 19 agents of the defunct National Intelligence Directorate (DINA) to prison for the kidnapping of the brothers Carlos and Aldo Perez during the Augusto Pinochet dictatorship (1973-1990). https://t.co/WJ04u4DYu2 — teleSUR English (@telesurenglish) October 22, 2021

В частности, агентам вменяют похищение, последующие пытки и убийство братьев Карлоса и Альдо Переса, которые были членами Революционного левого движения (MIR). Карлоса задержали и перевели в секретный центр DINA под названием «Оллаге». Там его пытали, чтобы заставить признаться в своей политической деятельности и разоблачить других членов организации. Альдо был задержан и переведен в подпольный центр, где его также подвергли пыткам и убили. Кроме того, агентов подозревают в смерти еще нескольких десятков активистов.

Чтобы скрыть следы своей деятельности, сотрудники DINA провели кампанию по дезинформации под названием «Операция Коломбо». Спецслужбами созданы журналы и газета, в которых утверждалось, что исчезнувшие на самом деле были партизанами, казненными своими товарищами или погибшими в бою за границей. Эти фейковые новости поддержало агентство UPI и чилийские издания, такие как La Tercera, El Mercurio и La Segunda.

Globa Look Press / Pablo Rojas Madariaga / Keystone Press Agency

Ранее суд приговорил сразу 53 бывших агентов DINA к различным срокам заключения за убийство восьми членов Коммунистической партии страны в 1976 году. Они получили от трех до 20 лет тюрьмы.

По официальным данным, за годы правления Аугусто Пиночета в Чили убиты по политическим мотивам почти 3,2 тысячи, а пыткам подверглись около 28 тысяч человек. Против экс-президента было возбуждено уголовное дело, однако в 2006 году Пиночет скончался.