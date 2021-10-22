Запорожский автозавод прокомментировал слухи о появлении новой модели

Москва, 22 октября. Возвращение на конвейер легендарного ЗАЗ в новом формате оказалось слухом, о чем пишет портал «Китайские автомобили».

Быстрыми темпами в Сети начал распространяться слух о том, что в следующем году на рынке Украины появятся обновленные «Запорожцы» в модернизированном виде. Согласно публикациям СМИ, Запорожский автомобилестроительный завод запланировал создание кроссоверов под названием «Одесса».

Предполагалось, что машина будет строиться на архитектуре внедорожника FAW Besturn T77 из КНР. Автолюбители писали, что на паркетник поставят 1,5-литровый мотор мощностью 160 л.с., который будет работать в паре с «механикой» на шесть передач или вместе с семидиапазонным роботом.

Представители автомобильной корпорации «УкрАвто» заявили в ответ на запрос издания, что «сенсация» является фейком и что никаких планов по созданию новой версии «Запорожца» у ЗАЗ нет. Запорожский автозавод сейчас входит в состав компании «УкрАвто».

Единственным вариантом прокатиться на советской классике остается приобретение данной модели на вторичном рынке. Автоэксперт выяснил, сколько сейчас стоит «ЗАЗ-965», более известный как «Горбатый».