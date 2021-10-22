Корабли ВМФ РФ отразили нападение «противника» в ходе учений в Балтийске

Балтийск, 22 октября. Корабли Балтийского флота провели тренировку по отражению воздушного нападения условного противника в пункте базирования в Балтийске.

В сообщении пресс-службы флота говорится, что в ходе маневров средства радионаблюдения зафиксировали подлет авиации условного противника к пункту базирования боевых единиц ВМФ. Корабли были оперативно приведены в готовность к применению средств ПВО.

«Учебные задачи отрабатывали экипажи малых ракетных кораблей и катеров, малых противолодочных кораблей и тральщиков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после идентификации все вражеские цели были условно уничтожены расчетами корабельных ракетных и артиллерийских комплексов. Всего в плановой тренировке участвовали более 10 кораблей Балтийской военно-морской базы.

Ранее сообщалось, что расчеты малых ракетных и артиллерийских кораблей Каспийской флотилии уничтожили морской десант условного противника в ходе учений. Маневры проходили вблизи острова Чечень.