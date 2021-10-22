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Лавров и глава МИД Израиля обсудили наращивание взаимовыгодного сотрудничества стран
Политика
Лавров и глава МИД Израиля обсудили наращивание взаимовыгодного сотрудничества стран
flickr.com  /  МИД России

Сочи, 22 октября. Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Израиля Яир Лапид провели телефонные переговоры и обговорили дальнейшее наращивание взаимовыгодного сотрудничества Москвы и Иерусалима, сказано в сообщении ведомства по итогам разговора.

Уточняется, что переговоры двух министров состоялись в продолжение диалога президента Российской Федерации Владимира Путина и премьер-министра Израиля Нафтали Беннета.

«Главы внешнеполитических ведомств акцентировали обоюдную заинтересованность в дальнейшем наращивании разнопланового взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Израилем, отметили высокую динамику двусторонних контактов на всех уровнях», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что встреча премьера Израиля и президента России длилась пять часов. По данным канцелярии главы израильского правительства, она была теплой и позитивной.

Помимо этого, российский лидер и премьер-министр прогулялись по Бочарову ручью в Сочи. Путин провел израильскому политику экскурсию. Они также побеседовали на открытом воздухе.

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