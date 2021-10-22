Птаха признался, что его дружба с Гуфом закончилась из-за домогательств со стороны экс-жены рэпера

Москва, 22 октября. Экс-участник распавшейся группы Centr рэпер Птаха сообщил, что столкнулся с харассментом со стороны Айзы Долматовой, бывшей жены рэпера Гуфа. Музыкант поделился деталями ситуации.

Группа Centr мгновенно завоевала популярность в начале 2000-х годов, но прекратила свое существование после конфликта главных звезд. Фанаты были уверены, что причина распада могла быть связана с блогером Айзой Долматовой, женой лидера коллектива Гуфа. Рэпер Птаха (Давид Нуриев) подтвердил предположения поклонников.

Он признался, что оказался в непростой ситуации, когда начал получать навязчивые знаки внимания со стороны Долматовой. Об этом Нуриев рассказал в видеоисповеди на сервисе Premier.

«Айза присылала мне разные SMS интимного характера. Цитировать не буду, слишком грязная история. Почему Леша понял, что это писала Айза? Потому что она ему присылала эти сообщения, а потом мне. Я чувствовал себя максимально дискомфортно и не понимал, что делать. Я не мог никому рассказать, мне было стыдно», — поделился музыкант.

Нуриев отметил, что не мог сообщить другу про домогательства Долматовой из-за страха, что тот начнет употреблять наркотики. Кроме того, на кону стояла не только дружба артистов, но и судьба всей группы Centr. В итоге Гуф узнал о флирте супруги с Птахой — так закончилась их дружба. Звезды помирились лишь спустя восемь лет на рэп-батле.

Брак футболиста Вячеслава Малафеева также оказался под угрозой из-за флирта Айзы Долматовой. Экс-супруга Гуфа проявила интерес к голкиперу в проекте «Звезды в Африке».