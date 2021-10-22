Депутат Останина призвала создать в России единый социальный кодекс для молодых семей

Меры поддержки, например, многодетных семей не должны быть в ведении лишь региональных властей. Таким мнением поделилась в беседе с ФАН председатель комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

Собеседница подчеркнула, что вопросы заботы о семьях должны прорабатываться на федеральном уровне.

«Только представьте, у нас даже нет закона о многодетной семье. Понимание многодетной семьи в каждом регионе свое. Соответственно, меры, принимаемые для их поддержки, тоже зависят от толщины кошелька. Это неправильно. Мы же единое государство, поэтому и меры поддержки должны быть едиными. Я за то, чтобы вернуть на федеральный уровень все, что касается семьи, материнства, детства, всех выплат, гарантий», — сказала депутат.

Нина Останина также подчеркнула, что продуманная политика в этой сфере пойдет нашей стране только на пользу.

«Кто сегодня, например, занимается организацией детского отдыха? Муниципалитеты и регионы. Это нормально? Там подход такой: чем дешевле путевка, тем больше шансы ребенка получить ее. Это неправильно. Минимальные стандарты должны обеспечиваться из федерального бюджета. Тогда мы и будем единым государством с единой государственной семейной детской политикой», — пояснила собеседница ФАН.

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В завершение она выступила с инициативой о необходимости создания в нашей стране нового документа.

«Однажды президент России Владимир Путин сказал примерно следующее: «Складывается такое ощущение, что все намеренно сделано так, чтобы человек запутался». Мама не знает, что ей положено, когда ребенку исполнился годик или три. У нас же есть Уголовный кодекс! Почему у нас нет единого социального кодекса, где четко расписано, на что, к примеру, имеют право молодые родители? Он необходим!» — подытожила народная избранница.

Ранее Нина Останина в беседе с ФАН поддержала заявление Владимира Путина о том, что гендерная манера воспитания детей на Западе чудовищна. По ее мнению, пристальное внимание в нашей стране необходимо обратить на суррогатное материнство.