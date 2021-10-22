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Нападающий Дзюба вспомнил три своих главных гола за «Зенит»

  /   Обновлено: 22 октября 2021 20:34
Спорт
Нападающий Дзюба вспомнил три своих главных гола за «Зенит»
fc-zenit.ru  /  Пресс-служба ФК «Зенит»

Санкт-Петербург, 22 октября. Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба назвал три самых главных гола за российский клуб в профессиональной карьере.

По словам форварда, первым вспоминается чемпионский матч с московским «Локомотивом», в котором он отметился забитым мячом. Он особо подчеркнул, что перечисленные три мяча — главные для него в «Зените».

«Очень значим для меня и победный гол в Краснодаре, когда была знаменитая перестрелка на 90‑х минутах. Особым стал первый гол «Спартаку». Тогда мы проигрывали, сами себе напривозили. Шатов прострелил, Данни оставил мяч, я с левой забил», — цитирует Дзюбу пресс-служба сине-бело-голубых.

В октябре этого года Дзюба рассказал о проблемах с мотивацией, с которыми он столкнулся в начале сезона-2021/22 российского чемпионата. Форвард признался, что после провального Евро-2020 на какое-то время пропала тяга к игре. После вызова в сборную России на октябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022 Дзюба заявил, что приостанавливает карьеру в национальной команде. Нападающий сослался на неоптимальные физические кондиции.

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футбол Артем Дзюба Зенит рпл
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