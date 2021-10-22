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Политолог Крылов подвел итоги первой личной встречи Путина с премьером Израиля в Сочи
Весь мир
Политолог Крылов подвел итоги первой личной встречи Путина с премьером Израиля в Сочи
Федеральное агентство новостей  / 

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет посетил Сочи и провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Это первая встреча двух государственных лидеров после вступления израильского политика в должность.

Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась в контексте переговоров и в будущем российско-израильских отношений вместе с ведущим научным сотрудником Центра ближневосточных исследований МГИМО Александром Крыловым.

Теплая встреча

Беннет прибыл в Сочи по приглашению российской стороны. В ходе обмена приветственными речами Путин отметил, что визит израильского премьера можно приурочить к 30-летию восстановления дипломатических отношений между Израилем и Россией (в 1991 году — РСФСР).

Российский лидер вновь — на этот раз лично — поздравил собеседника с вступлением в должность (сперва это произошло в июне текущего года) и указал на ключевую роль СССР в вопросе формирования еврейского государства, а также на крупную русскоязычную общину в стране. Особое внимание он уделил экономическим отношениям сторон, которые, по словам президента, развиваются прежде всего за счет высокотехнологических отраслей.

Путин также деликатно указал на непрочность правящей коалиции в Израиле и выразил надежду на то, что этот фактор не отразится на внешнеполитическом векторе ближневосточного государства.

«Я очень надеюсь, что, несмотря на внутриполитические баталии, а они неизбежны для каждого государства, все-таки в части российско-израильских отношений ваше правительство будет проводить политику преемственности. С прежним правительством у нас сложились достаточно деловые, доверительные отношения», — сказал российский лидер.

Беннет в свою очередь поблагодарил главу РФ за теплый прием и отметил важнейшую роль СССР и выходцев из него в становлении, развитии Израиля и в поддержке его существования.

«Отношения с Россией, 30-летие восстановления которых мы отмечаем в эти дни, уникальны для нас не только из-за прошлого, но и из-за настоящего и будущего. Мы хорошо помним прошлое — те огромные усилия, которые предпринял российский народ и Красная армия для победы над нацистской Германией во Второй мировой войне. Это был самый критический момент в истории, определивший судьбу нашего народа и всего мира», — сказал он.

Два лидера в качестве тем для обсуждения обозначили торговые отношения, ситуацию в Сирии и ядерную программу Ирана, а также борьбу с международным терроризмом. Помимо заявленных вопросов очевидно присутствие широкого спектра иных моментов, требующих диалога.

Разговор за закрытыми дверями продлился пять часов вместо запланированных двух, из-за чего израильская делегация не успела отбыть в свою страну ввиду Шаббата, в ходе которого запрещено использование транспорта. В результате гости должны отправиться домой 23 октября.

На этом фоне неизбежно возникает вопрос о будущем российско-израильских связей после образования нового правительства в Израиле.

Подход к общим проблемам

В беседе с ФАН Александр Крылов выразил мнение, что российско-израильские отношения при новом еврейском кабмине не должны претерпеть существенных изменений. В последние тридцать лет израильские премьер-министры, кто бы ни занимал этот пост, часто посещали Россию, а российский лидер, в свою очередь, неоднократно наносил визиты в Израиль.

Между двумя государствами действительно существует значительное количество точек несовпадения интересов по международным вопросам, однако эти проблемы обсуждаются в спокойном режиме.

«Несмотря на то, что в последние годы Россия приблизилась к границам Израиля с той стороны, которая [считается для еврейского государства] недружественной (Сирия — прим. ред.), отношения развиваются нормально. Существуют специальные рабочие группы, которые занимаются решением вопросов, касающихся Сирии, Ирана, враждебных северных и южных соседей — ХАМАС и «Хезболлы», — пояснил Крылов.

Собеседник отмечает, что, поскольку Россия не причисляет упомянутые выше организации к террористическим, у нее есть с ними контакты. Это не вызывает особого раздражения у израильской стороны, а даже напротив — представляет интерес.

Взаимодействие же по Сирии идет на постоянной основе: стороны обсуждают очень многие проблемные моменты, в том числе связанные с воздушным пространством, продвижением сил «Хезболлы» к израильским границам, сирийскими Голанскими высотами, которые Израиль провозгласил своей суверенной территорией. Эти контакты носят, конечно же, закрытый характер, уточняет эксперт.

Что касается экономических отношений — Россия и Израиль могли бы взаимодействовать гораздо активнее, однако в настоящий момент товарооборот между двумя странами лишь немногим превышает два миллиарда долларов, что «несерьезно».

«Центральное место в экономическом вопросе занимает туризм, причем в обе стороны. <…> Из-за ситуации с COVID-19 эта отрасль понесла ущерб, и на сегодняшний день границы между двумя странами из-за эпидемиологической обстановки закрыты. Насколько мне известно, на переговорах Путина и Беннета очень активно обсуждалась борьба с коронавирусом, и было достигнуто соглашение, что наши специалисты из области вирусологии и израильские будут проводить совместные исследования в данной области», — рассказал собеседник.

Однако лучше всего, по мнению эксперта, Россия и Израиль развивают культурные связи. Государства поддерживают научные контакты, систему студенческих обменов. В университетах ведут лекции приглашенные преподаватели, ученые взаимно пользуются добытой информацией и проводят совместные исследования, произведения русскоязычных писателей находят свою аудиторию также в обеих странах.

Неопытный премьер

Собеседник констатирует непредсказуемость внутренней политики Израиля, из чего вытекает шаткость положения Беннета. Он сравнил действующий израильский кабмин с карточным домиком, способным рассыпаться в любой момент. Проблема в том, что правящая коалиция очень разноплановая. Нельзя совместить несовместимое — убежденных ортодоксов и людей на 100% светских, как и исламистов с сионистами, которые с неприязнью относятся друг к другу. Политический кризис в Израиле еще не преодолен, и в любой момент могут замаячить «очередные внеочередные выборы», отмечает Крылов.

На этом фоне определенный вес имеет экс-премьер Биньямин Нетаньяху — опытнейший политик по сравнению с Беннетом. Ему сейчас противостоят собравшиеся в коалицию многочисленные партии, которые обычно быстро появляются и быстро исчезают.

«У них нет истории и своего постоянного электората, эдакие выскочки. После того, как им удается «зацепить» определенное число голосов и они пробираются во власть, начинается рутинная работа, в которой у Беннета очень мало опыта», — заключает эксперт.

Вежливые люди

Первый визит израильского премьера в Россию не нес своей задачей заключение каких-то фундаментальных соглашений — сторонам было необходимо обменяться своими взглядами на ряд актуальных тем для последующего корректирования собственной политики.

В общих ближневосточных проблемах стороны едва ли достигнут прорывных результатов. Этого как минимум не допустит нестабильность правящей в Израиле коалиции — в какую бы сторону политика ни сдвинулась, в правящей верхушке всегда найдутся непримиримые противники тех или иных шагов.

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