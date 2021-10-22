Политолог Крылов подвел итоги первой личной встречи Путина с премьером Израиля в Сочи

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет посетил Сочи и провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Это первая встреча двух государственных лидеров после вступления израильского политика в должность.

Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась в контексте переговоров и в будущем российско-израильских отношений вместе с ведущим научным сотрудником Центра ближневосточных исследований МГИМО Александром Крыловым.

Теплая встреча

Беннет прибыл в Сочи по приглашению российской стороны. В ходе обмена приветственными речами Путин отметил, что визит израильского премьера можно приурочить к 30-летию восстановления дипломатических отношений между Израилем и Россией (в 1991 году — РСФСР).

Российский лидер вновь — на этот раз лично — поздравил собеседника с вступлением в должность (сперва это произошло в июне текущего года) и указал на ключевую роль СССР в вопросе формирования еврейского государства, а также на крупную русскоязычную общину в стране. Особое внимание он уделил экономическим отношениям сторон, которые, по словам президента, развиваются прежде всего за счет высокотехнологических отраслей.

Bennett-Putin meeting lasted five hours, was warm and positive, the Israeli prime minister’s office said:https://t.co/QGTjDNvpiF pic.twitter.com/X6xy9Z83Fw — TASS (@tassagency_en) October 22, 2021

Путин также деликатно указал на непрочность правящей коалиции в Израиле и выразил надежду на то, что этот фактор не отразится на внешнеполитическом векторе ближневосточного государства.

«Я очень надеюсь, что, несмотря на внутриполитические баталии, а они неизбежны для каждого государства, все-таки в части российско-израильских отношений ваше правительство будет проводить политику преемственности. С прежним правительством у нас сложились достаточно деловые, доверительные отношения», — сказал российский лидер.

Беннет в свою очередь поблагодарил главу РФ за теплый прием и отметил важнейшую роль СССР и выходцев из него в становлении, развитии Израиля и в поддержке его существования.

«Отношения с Россией, 30-летие восстановления которых мы отмечаем в эти дни, уникальны для нас не только из-за прошлого, но и из-за настоящего и будущего. Мы хорошо помним прошлое — те огромные усилия, которые предпринял российский народ и Красная армия для победы над нацистской Германией во Второй мировой войне. Это был самый критический момент в истории, определивший судьбу нашего народа и всего мира», — сказал он.

Два лидера в качестве тем для обсуждения обозначили торговые отношения, ситуацию в Сирии и ядерную программу Ирана, а также борьбу с международным терроризмом. Помимо заявленных вопросов очевидно присутствие широкого спектра иных моментов, требующих диалога.

Разговор за закрытыми дверями продлился пять часов вместо запланированных двух, из-за чего израильская делегация не успела отбыть в свою страну ввиду Шаббата, в ходе которого запрещено использование транспорта. В результате гости должны отправиться домой 23 октября.

На этом фоне неизбежно возникает вопрос о будущем российско-израильских связей после образования нового правительства в Израиле.

Подход к общим проблемам

В беседе с ФАН Александр Крылов выразил мнение, что российско-израильские отношения при новом еврейском кабмине не должны претерпеть существенных изменений. В последние тридцать лет израильские премьер-министры, кто бы ни занимал этот пост, часто посещали Россию, а российский лидер, в свою очередь, неоднократно наносил визиты в Израиль.

Meeting Bennett, Putin says he aims to continue warm ties forged under Netanyahu



During Israel's PM brief visit to Sochi, leaders expected to discuss military operations in Syria and thwarting Iran’s nuclear weapons programhttps://t.co/KTGy819ReV@auraxchan — linz (@supergranlinz) October 22, 2021

Между двумя государствами действительно существует значительное количество точек несовпадения интересов по международным вопросам, однако эти проблемы обсуждаются в спокойном режиме.

«Несмотря на то, что в последние годы Россия приблизилась к границам Израиля с той стороны, которая [считается для еврейского государства] недружественной (Сирия — прим. ред.), отношения развиваются нормально. Существуют специальные рабочие группы, которые занимаются решением вопросов, касающихся Сирии, Ирана, враждебных северных и южных соседей — ХАМАС и «Хезболлы», — пояснил Крылов.

Собеседник отмечает, что, поскольку Россия не причисляет упомянутые выше организации к террористическим, у нее есть с ними контакты. Это не вызывает особого раздражения у израильской стороны, а даже напротив — представляет интерес.

Взаимодействие же по Сирии идет на постоянной основе: стороны обсуждают очень многие проблемные моменты, в том числе связанные с воздушным пространством, продвижением сил «Хезболлы» к израильским границам, сирийскими Голанскими высотами, которые Израиль провозгласил своей суверенной территорией. Эти контакты носят, конечно же, закрытый характер, уточняет эксперт.

Prime Minister Bennett met Russian President Putin in Sochi. They talked about closing ties and regional issues during five hours. Housing Minister Elkin made the trip with PM Bennett as he is fluent in Russian.

Prime Minister Bennett extends his stay in Sochi for Shabbat. pic.twitter.com/gAJ9qN5SXh — Samuel Sabbah (@Samuel_Sabbah) October 22, 2021

Что касается экономических отношений — Россия и Израиль могли бы взаимодействовать гораздо активнее, однако в настоящий момент товарооборот между двумя странами лишь немногим превышает два миллиарда долларов, что «несерьезно».

«Центральное место в экономическом вопросе занимает туризм, причем в обе стороны. <…> Из-за ситуации с COVID-19 эта отрасль понесла ущерб, и на сегодняшний день границы между двумя странами из-за эпидемиологической обстановки закрыты. Насколько мне известно, на переговорах Путина и Беннета очень активно обсуждалась борьба с коронавирусом, и было достигнуто соглашение, что наши специалисты из области вирусологии и израильские будут проводить совместные исследования в данной области», — рассказал собеседник.

Однако лучше всего, по мнению эксперта, Россия и Израиль развивают культурные связи. Государства поддерживают научные контакты, систему студенческих обменов. В университетах ведут лекции приглашенные преподаватели, ученые взаимно пользуются добытой информацией и проводят совместные исследования, произведения русскоязычных писателей находят свою аудиторию также в обеих странах.

Неопытный премьер

Собеседник констатирует непредсказуемость внутренней политики Израиля, из чего вытекает шаткость положения Беннета. Он сравнил действующий израильский кабмин с карточным домиком, способным рассыпаться в любой момент. Проблема в том, что правящая коалиция очень разноплановая. Нельзя совместить несовместимое — убежденных ортодоксов и людей на 100% светских, как и исламистов с сионистами, которые с неприязнью относятся друг к другу. Политический кризис в Израиле еще не преодолен, и в любой момент могут замаячить «очередные внеочередные выборы», отмечает Крылов.

Five challenges for Israel's new government: Naftali Bennett's inherently unstable coalition faces both domestic and foreign pressures that could easily tear it apart. https://t.co/e948UMSPhC Globes pic.twitter.com/nmpG7mBYic — Jewish Community (@JComm_NewsFeeds) June 14, 2021

На этом фоне определенный вес имеет экс-премьер Биньямин Нетаньяху — опытнейший политик по сравнению с Беннетом. Ему сейчас противостоят собравшиеся в коалицию многочисленные партии, которые обычно быстро появляются и быстро исчезают.

«У них нет истории и своего постоянного электората, эдакие выскочки. После того, как им удается «зацепить» определенное число голосов и они пробираются во власть, начинается рутинная работа, в которой у Беннета очень мало опыта», — заключает эксперт.

Вежливые люди

Первый визит израильского премьера в Россию не нес своей задачей заключение каких-то фундаментальных соглашений — сторонам было необходимо обменяться своими взглядами на ряд актуальных тем для последующего корректирования собственной политики.

В общих ближневосточных проблемах стороны едва ли достигнут прорывных результатов. Этого как минимум не допустит нестабильность правящей в Израиле коалиции — в какую бы сторону политика ни сдвинулась, в правящей верхушке всегда найдутся непримиримые противники тех или иных шагов.