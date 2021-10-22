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Киев предоставит Кишиневу природный газ в долг
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Киев предоставит Кишиневу природный газ в долг
naftogaz.com  /  НАК «Нафтогаз України»

Киев, 22 октября. Украина намеревается поддержать Молдавию на фоне энергетического кризиса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Его слова передает РИА Новости.

Кишинев запросил помощи у украинских коллег в связи с чрезвычайной ситуацией в энергетике. Киевские представители отреагировали на просьбу положительно. Предполагается, что Украина будет экспортировать энергоноситель в Молдавию на конкретный промежуток времени с условием дальнейшего возврата.

«Премьер Украины сегодня получил письмо от своего коллеги, премьер-министра Молдавии Наталии Гаврилицы с просьбой о помощи Молдавии определенным объемом газа для избежания сложной ситуации, которая сложилась в Молдавии. <...> Мы приняли решение и (поручили — Прим. ред.) кабинету министров, чтобы они этот вопрос рассмотрели, и мы понимаем, что такую помощь республике Молдавия мы в ближайшее время сможем предоставить», — сообщил представитель СНБО.

Украина заинтересована в наличии у Молдавии ресурсов, потому что государства соединены единой энергетической системой, а на Украине имеется «определенная территория, которая получает питание из Молдавии», добавил Данилов.

«Мы считаем, что можем позволить себе это сделать и мы говорим, что этот газ будет поставлен не за деньги, он будет передан на определенный период для того, чтобы Молдавия потом нам этот газ вернула», — прокомментировал условия сделки секретарь совета.

Председатель молдавского правительства Наталья Гаврилица ранее указывала, что экстремальные котировки голубого топлива не дают достичь Москве и Кишиневу договоренностей по поводу нового контракта.

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украина молдавия данилов природный газ
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