Израиль причислил шесть общественных движений Палестины к списку террористов

Тель-Авив, 22 октября. Министр обороны Израиля Бени Ганц объявил о включении шести палестинских общественных движений в список террористических организаций, обвиняя их в поддержке боевиков.

В числе запрещенных оказалась известная независимая правозащитная группа Addameer, которая оказывает помощь политическим заключенным в израильских тюрьмах, бесплатно предоставляя им адвокатов и юристов, а также ведет учет совершенных Тель-Авивом преступлений и освещает жестокое обращение с палестинскими узниками.

Аналогичная участь постигла и НПО Al-Haq, которая сотрудничает с ООН и проводит расследования нарушений международного и гуманитарного права на территориях Западного берега реки Иордан, в Восточном Иерусалиме и секторе Газа. При этом группа подчеркивает, что документирует все инциденты, независимо от личности преступника.

Остальными запрещенными организациями стали Союз комитетов по сельскохозяйственным работам, центр исследований и разработок Bisan, Союз женских комитетов Палестины и палестинский филиал Международного объединения в защиту детей.

Israel declares six Palestinian civil society groups 'terrorist organisations' https://t.co/UNUWMWbWZg — Joe Gill (@gill_joe) October 22, 2021

В заявлении офиса Бени Ганца говорится, что указанные движения действуют на международной арене под прикрытием общественных организаций, но на самом деле якобы относятся к «Народному фронту освобождения Палестины», целью которого является «уничтожение Израиля и совершение террористических актов». Попавшие под запрет группы обвиняются в вербовке кадров для руководства НФОП, бывшего одной из самых сильных политических фракций в автономии до прихода к власти ФАТХ на Западном берегу и ХАМАС в секторе Газа.

Ни одна из палестинских организаций еще не выступила с ответом, однако решение министра обороны сразу же осудила крупная израильская правозащитная группа «Бецелем». НПО назвала действующее правительство страны «продолжением насильственного режима апартеида» и выразила солидарность с палестинскими коллегами, подчеркнув свое намерение и дальше сотрудничать с ними.