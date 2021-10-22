Европа столкнулась с риском остановки промышленности из-за дефицита магния

Москва, 22 октября. Промышленные ассоциации Евросоюза обратились к Еврокомиссии и правительствам стран с просьбой принять срочные меры против остановки производства из-за нехватки магния. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте европейской ассоциации сталелитейных компаний Eurofer.

Дефицит магния возник по причине остановки поставок магния из Китая. Это произошло после того, как власти КНР решили ограничить потребление электроэнергии в стране.

Китай обеспечивает 95% импорта магния в ЕС. Поэтому его нехватка повлияет на работу предприятий, занимающихся производством алюминия, железа и стали, а также компаний, использующие в производстве эти металлы.

Как ожидается, запасы магния в Европе исчерпаются к середине ноября. Не исключено, что его дефицит приведет к остановке производства, закрытию ряда предприятий и сокращению рабочих мест.

Кроме того, европейские государства переживают энергетический кризис, который так же негативно влияет на экономику ЕС. По мнению авторов агентства Bloomberg, страны Европы могут оказаться в «энергетической блокаде» грядущей зимой.