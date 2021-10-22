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Макрон назвал справедливыми компенсации французам из-за роста цен на электричество
Экономика
Макрон назвал справедливыми компенсации французам из-за роста цен на электричество
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Париж, 22 октября. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что считает справедливыми меры правительства республики, направленные на поддержку покупательской способности населения из-за роста цен на электроэнергию.

Премьер-министр страны Жан Кастек в четверг объявил, что гражданам, чья зарплата составляет менее 2 тысяч евро в месяц, выплатят единовременную компенсацию в размере 100 евро. Комментируя меры, введенные правительством Франции, Макрон назвал данное решение целенаправленным.

«Если мы хотим поддержать покупательную способность граждан, которых затронуло повышение цен в разных областях, лучше иметь более адресный инструмент, чем общий инструмент», — добавил президент.

Власти Франции на фоне рекордного роста газовых котировок приняли решение заморозить цены на газ в стране. Изначально планировалось ввести ограничения до апреля, однако позднее Париж перенес сроки до конца следующего года.

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