Галкин и Собчак на частном самолете прилетели на итальянскую свадьбу 60-летнего бизнесмена

Милан, 22 октября. Известный российский бизнесмен Андрей Вавилов в 60 лет решил жениться на 24-летней Софи-Антуанетте Делуа. Церемония пройдет в Италии при участии звезд отечественного шоу-бизнеса, которых на место доставили на частном лайнере.

Гостями и одновременно участниками торжества станут шоумен Максим Галкин, телеведущая Ксения Собчак и королева русского шансона Любовь Успенская. К ним присоединятся молодые блогеры, предположительно, интересные 24-летней невесте: Сабина Агаларова и Наталья Буткевич. Кроме того, на торжестве будут миллионер Александр Шер, бизнесвумен Сабина Агаларова и другие солидные участники. Рассекретить список гостей удалось дизайнеру Джулии Дилуа (Юлия Коломийцева), которая опубликовала серию Stories в своем аккаунте.

Prt Scr instagram.com / @juliadilua

Для элитных гостей будущие молодожены забронировали пятизвездочный отель недалеко от Милана на берегу озера Комо Grand Hotel Tremezzo, стоимость номера в котором составляет 600 евро за ночь, сообщает Пятый канал. Известно, что на свадьбе все представители шоу-бизнеса поздравят влюбленных своими выступлениями, а вести мероприятие будет Ксения Собчак.

Впервые о грядущей церемонии невеста, воспитанница конной школы София-Антуанетта Делуа сообщила семь недель назад в своем Instagram-аккаунте. Она похвасталась шикарным помолвочным кольцом с огромным камнем.

Prt Scr instagram.com / @sofi_delua

Ранее стали известны новые подробности жизни любителя неравных по возрасту браков Гогена Солнцева. Спустя всего неделю после развода с Екатериной Терешкович, которая была старше его на 30 лет, шоумен снова решил связать себя узами брака с немолодой женщиной.