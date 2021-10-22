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Сезонные наводнения унесли десятки жизней в Южном Судане
Весь мир
Сезонные наводнения унесли десятки жизней в Южном Судане
Global Look Press  /  Ahmad Halabisaz / Xinhua

Джуба, 22 октября. Более 700 тыс. человек остались без крова и средств к существованию в результате сильнейших за несколько десятилетий наводнений, обрушившихся на Южный Судан.

Об этом сообщило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Организация добавила, что по меньшей мере 40 граждан погибли по всей стране.

«Наводнения смыли дома и затопили сельскохозяйственные угодья в Южном Судане. Климатический кризис разворачивается во всем мире прямо сейчас, и наиболее уязвимые страны находятся на передовой», — говорится на странице УВКБ ООН в Facebook.

В основном от стихийных бедствий пострадали четыре штата. Многие бежавшие из опасных регионов граждане уже неоднократно подвергались перемещению из-за конфликта и не прекращавшихся в течение трех лет наводнений. Ученые считают, что главной причиной подобной ситуации в Южном Судане и других странах Восточной Африки является изменение климата.

Несколькими днями ранее Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) сообщило о более 600 тыс. жертв массовых наводнений в республике. По информации организации, к затоплению домов и ферм привело половодье рек на фоне обильных проливных дождей.

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