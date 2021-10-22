Украинцы устроили акцию протеста против поднятия тарифов ЖКХ в стиле «Игры в кальмара»

Киев, 22 октября. Акция протеста против поднятия тарифов ЖКХ прошла в центре украинской столицы возле здания Верховной рады.

Участники митинга стилизовали протест под популярный южнокорейский сериал «Игра в кальмара». Активисты пришли в мешках, на которые прикрепили записки с цифрами, означавшие сумму накопленного долга за коммунальные услуги. Затем люди образовали формы круга, треугольника и квадрата, что тоже является отсылкой к сериалу.

После митинга участники акции прошли к зданию правительства, где повторили свои действия.

Ранее официальный Twitter-аккаунт Украины опубликовал мем с отсылкой к сериалу «Игра в кальмара», где упомянул Россию. Дипломаты выложили картинку, где вместо фигурки, которую нужно вырезать иголкой, изображен герб Украины.