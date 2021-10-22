В дагестанском Дербенте горит коньячный завод

Махачкала, 22 октября. В пятницу вечером на коньячном заводе в дагестанском Дербенте произошел пожар. В настоящее время с огнем борются силы регионального МЧС, сообщили ФАН в пресс-службе ведомства.

«На территории завода произошел розлив спирта, оттуда перекинулся на доски, сейчас они горят. Доски тушат. Площадь — около 150 квадратных метров», — отметили в МЧС.

Там уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал. Жертв среди населения и работников завода нет.

«Пожар локализован в 19:40», — добавили в ведомстве.

Ранее ФАН сообщал, что возгорание произошло на нефтебазе в Махачкале. Там горел резервуар с мазутом.