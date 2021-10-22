Депутат Госдумы Останина назвала суррогатное материнство «торговлей людьми»

Суррогатное материнство представляет собой не что иное, как торговлю людьми на Запад. Таким мнением поделилась в беседе с ФАН председатель комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

Собеседница поддержала заявление президента России Владимира Путина о том, что гендерная манера воспитания детей на Западе «чудовищна».

«Она опасна не только для детей, но и в целом для общества. Это только часть того, что сейчас происходит в Европе. Все это чревато изменениями самого общества. Для меня чрезвычайно важно, что президент обратил внимание на эту проблему», — сказала депутат.

Нина Останина также отметила, что в социальной сфере отдельные негативные элементы уже начинают просачиваться в нашу страну.

«Не нужно отделять детскую политику от семейной политики. Нужна единая, цельная государственная семейная детская политика. У нас, к сожалению, этого нет. Проблемы сами по себе не исчезнут. Стали внедряться, например, отдельные ювенальные технологии по изъятию детей из семьи. Об этом много говорили. Это воспринималось как единичные случаи. На самом деле это — тоже часть той политики, которую президент назвал чудовищной. Это в Европе нормально, когда ребенок с первого дня рождения — личность со своими правами. У нас же человек остается ребенком для своей семьи до тех пор, пока живы его родители, дедушки и бабушки», — пояснила собеседница ФАН.

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В завершение она назвала еще одно направление, которое, по ее мнению, требует особенного внимания.

«Суррогатное материнство — появление ребенка отдельно от родителей. Мы обратили внимание на эту тему, потому что это есть не что иное, как торговля людьми на Запад. Тогда можно торговать людьми внутри страны?» — подытожила народная избранница.

Ранее психолог Александра Миллер в беседе с ФАН допустила, что «Игра в кальмара» приведет к всплеску насилия в школах. По ее мнению, сериалы вроде этого пропагандируют насилие и приводят к росту трагедий в школах с участием стрелков.