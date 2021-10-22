Аналитиков NI впечатлил огневой потенциал российских ракетных кораблей «Каракурт»

Вашингтон, 22 октября. Корабли проекта 22800 «Каракурт» отражают российскую стратегию модернизации ВМФ страны, предусматривающую переход к компактным силам быстрого реагирования.

Таким мнением поделились аналитики американского издания The National Interest (NI) в посвященной новым российским ракетным кораблям публикации. Экспертов впечатлил высокий огневой потенциал «Каракуртов», позволяющий им выполнять различные боевые задачи.

«Корабли проекта "Каракурт" предназначены для дополнения, а не замены модернизированных корветов ВМФ России "Буян-М"», — говорится в статье.

facebook.com / Пресс-служба ВМФ России

Отмечается, что основное вооружение данных кораблей состоит из крылатых ракет «Оникс» и «Калибр». Кроме того, в будущем новейшие боевые единицы ВМФ России могут быть оснащены противокорабельной гиперзвуковой ракетой «Циркон», которая способна развивать скорость около 9 Махов. Аналитики говорят, что эти корабли подходят для широкого спектра боевых задач благодаря высокой маневренности.

«Корветы "Каракурт" предназначены не только для уничтожения надводных кораблей противника, но и для поражения береговой инфраструктуры и военных объектов», — заявили в США.

Ранее сообщалось, что новый российский корабль проекта 14400 вывели из эллинга на верфи в Нижегородской области. Судно предназначено для отработки навыков летного состава при посадке и взлете вертолетов с палубы.