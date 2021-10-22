Рабочие General Electric вышли на протест против обязательной вакцинации

Гринвилл, 22 октября. Рабочие крупных американских корпораций General Electric и Lockheed Martin вышли на протест против обязательной вакцинации в городе Гринвилл, штат Южная Каролина. Часть сотрудников пригрозила увольнением.

General Electric workers walk out, protest vaccine mandate in Greenville Co. https://t.co/QNJnC6sDMw — Skeptical Stoic (@StoicSkeptical) October 22, 2021

На протестную акцию у здания завода корпорации собралось около 150 человек, некоторые были одеты в униформу General Electric. Работники отметили, что не имеют ничего против своих компаний, но, по их мнению, введенное президентом Джо Байденом требование об обязательной вакцинации сотрудников стратегически важных предприятий до 8 декабря нарушает их право на неприкосновенность жизни. Протестующие намерены добиваться отмены этого указа, в противном случае они вынуждены покинуть свое рабочее место.

General electric employees. Thank you. Hold the line pic.twitter.com/uOqUeH4q1x — Carmen Krebs (@CarmenKrebs5) October 22, 2021

«Мы работали на протяжении всей пандемии COVID-19 и хотим, чтобы губернатор Макмастер выполнил свое обещание — выступил против федерального решения об обязательной вакцинации», — сказал один из участников акции Джейсон Оуэнс. «Мы просто хотим свободы выбора. Это не должно быть навязано нам силой», — отметил другой сотрудник, Уэйн Бриджес.

На прошлой неделе около 20 работников военно-промышленной компании Lockheed Martin уволились в знак протеста требованиям.

Корпорации против

General Electric и Lockheed Martin являются крупнейшими корпорациями в своих областях в США. Первая производит множество видов техники (локомотивы, энергетические установки, атомные реакторы, газовые турбины, авиационные двигатели). Вторая специализируется в области авиастроения, авиакосмической техники, судостроения, автоматизации почтовых служб и аэропортовой инфраструктуры и логистики. В частности, Lockheed Martin поставляет американской армии истребители 5-го поколения F-35, гиперзвуковые ракеты и другую технику. Увольнение сотрудников из этих корпораций может негативно повлиять на энергетическую и военную сферы Соединенных Штатов.