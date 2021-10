Рабочие General Electric вышли на протест против обязательной вакцинации

Гринвилл, 22 октября. Рабочие крупных американских корпораций General Electric и Lockheed Martin вышли на протест против обязательной вакцинации в городе Гринвилл, штат Южная Каролина. Часть сотрудников пригрозила увольнением.

General Electric workers walk out, protest vaccine mandate in Greenville Co. https://t.co/QNJnC6sDMw