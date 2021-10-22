Глава СОМБ Иванов разоблачил вброс Financial Times о россиянах в ЦАР

Банги, 22 октября. Руководитель Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов раскритиковал вброс Financial Times о деятельности отечественных инструкторов в ЦАР.

«Сегодня британское издание Financial Times опубликовало большой пропагандистский материал. Когда готовилась эта статья, СОМБ получил вопросы и подготовил на них развернутые ответы, часть из которых вошла в итоговую статью.

Кроме того, в статье есть ответы представителей руководства ЦАР и РФ, но в целом статья специально сделана так, чтобы запутать читателя, ввести его в заблуждение и очернить российских специалистов, работающих за рубежом.

Все это продолжение информационной войны, которая связана с тем, что провал западной политики в Африке становится очевиднее и очевиднее. Африка отказывается от них во многом именно из-за того, что Запад пытается добиваться целей обманом и провокациями», — заявил глава СОМБ.