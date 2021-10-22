Глава СОМБ Иванов разоблачил вброс Financial Times о россиянах в ЦАР

Банги, 22 октября. Руководитель Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов раскритиковал вброс Financial Times о деятельности отечественных инструкторов в ЦАР.
«Сегодня британское издание Financial Times опубликовало большой пропагандистский материал. Когда готовилась эта статья, СОМБ получил вопросы и подготовил на них развернутые ответы, часть из которых вошла в итоговую статью.
Кроме того, в статье есть ответы представителей руководства ЦАР и РФ, но в целом статья специально сделана так, чтобы запутать читателя, ввести его в заблуждение и очернить российских специалистов, работающих за рубежом.
Все это продолжение информационной войны, которая связана с тем, что провал западной политики в Африке становится очевиднее и очевиднее. Африка отказывается от них во многом именно из-за того, что Запад пытается добиваться целей обманом и провокациями», — заявил глава СОМБ.
Иванов считает, что статья является вымыслом, не имеющим ничего общего с действительностью и событиями, происходящими в Центральноафриканской Республике.
«Давайте вчитаемся в статью. «Они воровали все, что попадалось им под руку: старую одежду, канистры, бутылки с водой, различные пожитки беднейших людей на земле», — в таких преступлениях обвиняются инструкторы, работающие в Банги.
Кто-то в здравом уме может поверить в то, что высокооплачиваемые профессионалы, находящиеся в опасной и ответственной командировке, будут таким заниматься? Очевидно, что эти сказки могут сочинять только в Лондоне, и делают это люди, совершенно оторванные от реальности», — возмутился Иванов.
Руководитель СОМБ заявил, что попытки ангажированных СМИ испортить репутацию россиян не увенчаются успехом:
«Информационная война продолжается, давление усиливается, мы не собираемся останавливаться и прогибаться из-за этой лжи. И пусть Запад работает на то, чтобы очернить Россию, скоро придет время и даже им придется признать, что русские в ЦАР совершили подвиг ради мира и они сами будут пытаться вручить нам Нобелевскую премию. Но мы это делали не ради премий, а ради жизни на Земле».
Ранее Иванов лично посетил Центральноафриканскую Республику. Он высоко оценил достижения отечественных инструкторов в подготовке личного состава национальной армии ЦАР.