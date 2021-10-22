Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 октября 20:31
20:30
Происшествия
Взрыв в цеху под Рязанью мог произойти из-за замыкания на конвейере с порохом
20:27
Весь мир
Израиль причислил шесть общественных движений Палестины к списку террористов
20:25
Общество
Минздрав России одобрил одновременную вакцинацию против гриппа и коронавируса
20:25
Происшествия
Полиция ищет обстрелявшего автобус с пассажирами во Владивостоке мужчину
20:24
Хорошие новости России
Российские ученые из НГТУ разработали установку для выявления заболеваний по выдоху
20:24
Происшествия
Злоумышленник бросил коктейль Молотова во двор дома замглавы офиса президента Украины
20:24
Экономика
Киев предоставит Кишиневу природный газ в долг
20:21
Шоу-бизнес
Певица Рита Дакота с дочерью в плиссированных юбках отдохнули в Турции
20:18
Политика
Смольный не справился с последствиями ливней в Петербурге на набережной Смоленки
20:16
Экономика
Европа столкнулась с риском остановки промышленности из-за дефицита магния
Все новости

Глава СОМБ Иванов разоблачил вброс Financial Times о россиянах в ЦАР
Весь мир
Глава СОМБ Иванов разоблачил вброс Financial Times о россиянах в ЦАР
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 22 октября. Руководитель Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов раскритиковал вброс Financial Times о деятельности отечественных инструкторов в ЦАР.

«Сегодня британское издание Financial Times опубликовало большой пропагандистский материал. Когда готовилась эта статья, СОМБ получил вопросы и подготовил на них развернутые ответы, часть из которых вошла в итоговую статью.

Кроме того, в статье есть ответы представителей руководства ЦАР и РФ, но в целом статья специально сделана так, чтобы запутать читателя, ввести его в заблуждение и очернить российских специалистов, работающих за рубежом.

Все это продолжение информационной войны, которая связана с тем, что провал западной политики в Африке становится очевиднее и очевиднее. Африка отказывается от них во многом именно из-за того, что Запад пытается добиваться целей обманом и провокациями», — заявил глава СОМБ.

Глава СОМБ Иванов разоблачил вброс Financial Times о россиянах в ЦАР
Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

Иванов считает, что статья является вымыслом, не имеющим ничего общего с действительностью и событиями, происходящими в Центральноафриканской Республике.

«Давайте вчитаемся в статью. «Они воровали все, что попадалось им под руку: старую одежду, канистры, бутылки с водой, различные пожитки беднейших людей на земле», — в таких преступлениях обвиняются инструкторы, работающие в Банги.

Кто-то в здравом уме может поверить в то, что высокооплачиваемые профессионалы, находящиеся в опасной и ответственной командировке, будут таким заниматься? Очевидно, что эти сказки могут сочинять только в Лондоне, и делают это люди, совершенно оторванные от реальности», — возмутился Иванов.

Глава СОМБ Иванов разоблачил вброс Financial Times о россиянах в ЦАР
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Руководитель СОМБ заявил, что попытки ангажированных СМИ испортить репутацию россиян не увенчаются успехом:

«Информационная война продолжается, давление усиливается, мы не собираемся останавливаться и прогибаться из-за этой лжи. И пусть Запад работает на то, чтобы очернить Россию, скоро придет время и даже им придется признать, что русские в ЦАР совершили подвиг ради мира и они сами будут пытаться вручить нам Нобелевскую премию. Но мы это делали не ради премий, а ради жизни на Земле».

Ранее Иванов лично посетил Центральноафриканскую Республику. Он высоко оценил достижения отечественных инструкторов в подготовке личного состава национальной армии ЦАР.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Глава СОМБ Иванов разоблачил вброс Financial Times о россиянах в ЦАР
африка иванов цар сомб
Комментировать