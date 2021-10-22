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Европа получила новое предложение от Украины по транзиту газа
Экономика
Европа получила новое предложение от Украины по транзиту газа
2qm.ru  /  Борис Гришин

Киев, 22 октября. Дополнительные мощности по транспортировке голубого топлива предлагает Киев Евросоюзу.

Украина выступает с предложением об организации транзита энергоносителя в размере 55 млрд кубических метров в качестве дополнительной меры транзита. Соответствующей информацией поделился секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов.

«Украина предлагает европейским странам обеспечить дополнительные поставки 55 млрд куб. м газа из России в Европу по украинской ГТС», — отметил представитель СНБО.

Глава государства Владимир Зеленский до этого обратился к Евросоюзу с предложением оказать поддержку в направлении достижения энергонезависимости и безопасности.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщил, что Российская Федерация готова наращивать объемы экспорта сырья через украинскую территорию. При этом пресс-секретарь президента добавил, что для реализации подобного сценария, Украина должна предоставить привлекательные и конкурентные условия.

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