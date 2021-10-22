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Политолог Поланко увидел «альтруистский сигнал» в речи Путина на Валдайском форуме
Политика
Политолог Поланко увидел «альтруистский сигнал» в речи Путина на Валдайском форуме
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Сантьяго, 22 октября. Выступление президента России Владимира Путина на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» и его слова об умеренном консерватизме — мощный сигнал Западу о победе альтруизма и этики над эгоизмом и милитаризмом. Об этом заявил чилийский политолог и аналитик Педро Диаз Поланко.

Идеология умеренного консерватизма, рупором которой на выступлении в Сочи стал российский президент, предусматривает уважение к правам граждан и невмешательство в чужие дела как на личностном, так и на межгосударственном уровне. Это резко контрастирует с принятой на вооружение манерой поведения западных лидеров.

«Путин направил посыл российскому обществу и международному сообществу. Он показал себя как актора, который руководствуется этикой и альтруизмом, в то время как США выглядят эгоистично, их модель потерпела крах», — объяснил политический эксперт из Латинской Америки в интервью РИА Новости.

Политолог Поланко увидел «альтруистский сигнал» в речи Путина на Валдайском форуме
kremlin.ru / Официальный сайт президента РФ

Если международное сообщество примет на вооружение идеи Путина, то это приведет к победе альтруизма и этики над милитаристскими и эгоцентричными настроениями, подчеркнул Поланко. Предлагаемые российским лидером ценности помогут не усугублять нарастающую международную напряженность, заключил аналитик Южного университета Чили.

Также в рамках пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин поделился взглядами на основы современного мироустройства. Капиталистическая социально-экономическая формация, доминирующая на планете Земля, себя исчерпала и дискредитировала, уверен президент.

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путин валдайский форум консерватизм
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