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Экс-премьер Украины Азаров назвал низким уровень развития Зеленского
Политика
Экс-премьер Украины Азаров назвал низким уровень развития Зеленского
wikipedia.org  /  Toms Norde, Valsts kanceleja

Киев, 22 октября. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров жестко раскритиковал президента страны Владимира Зеленского.

По словам экс-премьера, единственным интересом Зеленского является сохранение власти в руках, а о людях он не думает. Азаров считает, что президент зациклен на «громадных финансовых потоках». Также политик назвал Зеленского «грязновато-серым листом бумаги, с которым не о чем говорить».

«Он не может думать, потому что это человек с достаточно низким уровнем своего развития, с низким образовательным, мировоззренческим и каким угодно», — заявил бывший премьер в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Ранее Печерский районный суд Киева заочно арестовал Азарова по подозрению в госизмене при подписании «Харьковских соглашений» о продлении пребывания российского Черноморского флота на Украине после 2017 года на 25 лет.

Сам Азаров считает, что президент Украины таким образом начал искать врага, а в лице экс-премьера нашелся представителя ненавистной ему власти, хотя при том правительстве государство развивалось и имело пиковый ВВП.

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