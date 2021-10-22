Экс-премьер Украины Азаров назвал низким уровень развития Зеленского

Киев, 22 октября. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров жестко раскритиковал президента страны Владимира Зеленского.

По словам экс-премьера, единственным интересом Зеленского является сохранение власти в руках, а о людях он не думает. Азаров считает, что президент зациклен на «громадных финансовых потоках». Также политик назвал Зеленского «грязновато-серым листом бумаги, с которым не о чем говорить».

«Он не может думать, потому что это человек с достаточно низким уровнем своего развития, с низким образовательным, мировоззренческим и каким угодно», — заявил бывший премьер в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Ранее Печерский районный суд Киева заочно арестовал Азарова по подозрению в госизмене при подписании «Харьковских соглашений» о продлении пребывания российского Черноморского флота на Украине после 2017 года на 25 лет.

Сам Азаров считает, что президент Украины таким образом начал искать врага, а в лице экс-премьера нашелся представителя ненавистной ему власти, хотя при том правительстве государство развивалось и имело пиковый ВВП.