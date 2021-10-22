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Экономист Ларюшина дала совет Молдавии по выходу из газового кризиса
Экономика
Экономист Ларюшина дала совет Молдавии по выходу из газового кризиса
Невские Новости  /  Степан Яцко

Кишинев, 22 октября. Молдавия не сможет преодолеть газовый кризис без контракта с «Газпромом», рассказала РИА Новости экономист Татьяна Ларюшина из молдавского Института развития и социальных инициатив Viitorul.

«Газпром» 1 октября продлил на месяц контракт с Молдавией на поставку газа. Однако стоимость топлива по нему оказалась в несколько раз выше, чем было предусмотрено предыдущим договором. Теперь Кишинев в спешке старается разрешить ситуацию, в которой оказалась страна. В то же время парламент Молдавии объявил режим чрезвычайного положения из-за ситуации в энергетике до 20 ноября.

Ларюшина считает, что молдавские власти заинтересованы в формировании взаимовыгодного сотрудничества с Россией. По ее словам, без этого невозможно решение сложившейся ситуаций, которая грозит другим отраслям экономики Молдавии.

«Очень много зависит от молдавской стороны, вынужденной проводить переговоры в крайне невыгодных условиях, которые власти допустили сами. Скорее всего, нам предстоят тяжелые времена, у нас не будет легких решений. Скоро будет понятно, в какую сторону пойдет переговорный процесс, от этого будет зависеть, насколько глубоко мы погрузимся в экономический кризис», — объяснила экономист.

Минобороны Молдавии ранее было вынуждено временно погасить Вечный огонь в Кишиневе из-за газового кризиса. Бойцы роты почетного караула перевезли огонь в Музей боевой славы.

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газ молдавия энергетический кризис
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