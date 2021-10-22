Аналитики Heritage Foundation дали низкую оценку военному потенциалу США

Вашингтон, 22 октября. Мощь военного потенциала США оставляет желать лучшего из-за устаревшей техники и ряда других проблем в войсках.

К такому выводу пришли специалисты из американского исследовательского института Heritage Foundation, которые провели анализ военного потенциала США. По их словам, оценка получилась наихудшей за все последние годы – всего 2/3 от того, что должно быть в реальности. Самые большие проблемы связаны с ВМС США. Отмечается, что технологический разрыв между американскими кораблями и флотом потенциальных противников увеличивается, а их количественный состав не соответствует современным вызовам.

Сухопутные силы также получили невысокую оценку. Это связано с тем, что Пентагон до сих пор не реализовал большую часть программ по их модернизации. При этом поступления новых видов вооружений в войска придется ждать еще несколько лет. Проблемы есть и у американских ВВС, испытывающих недостаток современных самолетов, а также нехватку опытных пилотов.

wikipedia.org / U.S. Air Force / Public Domain

Общая оценка аналитиков всего военного потенциала страны — Marginal, что соответствует тройке по пятибалльной шкале. Подчеркивается, что растущий госдолг США и нехватка средств негативно отразятся на способности США защищать национальные интересы.

Ранее аналитик Майкл Пек заявил, что уникальные военные технологии Китая и России беспокоят США. По его словам, Москва опережает Вашингтон по многим направлениям.