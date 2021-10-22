Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 октября 20:30
20:27
Весь мир
Израиль причислил шесть общественных движений Палестины к списку террористов
20:25
Общество
Минздрав России одобрил одновременную вакцинацию против гриппа и коронавируса
20:25
Происшествия
Полиция ищет обстрелявшего автобус с пассажирами во Владивостоке мужчину
20:24
Хорошие новости России
Российские ученые из НГТУ разработали установку для выявления заболеваний по выдоху
20:24
Происшествия
Злоумышленник бросил коктейль Молотова во двор дома замглавы офиса президента Украины
20:24
Экономика
Киев предоставит Кишиневу природный газ в долг
20:21
Шоу-бизнес
Певица Рита Дакота с дочерью в плиссированных юбках отдохнули в Турции
20:18
Политика
Смольный не справился с последствиями ливней в Петербурге на набережной Смоленки
20:16
Экономика
Европа столкнулась с риском остановки промышленности из-за дефицита магния
20:14
Общество
Липовые путевки и горящие туры в Крым: на какие уловки идут мошенники ради наживы
Все новости

Алек Болдуин впервые прокомментировал трагедию на съемочной площадке
Общество
Алек Болдуин впервые прокомментировал трагедию на съемочной площадке
Global Look Press  /  Armando Gallo/Arga Images

Лос-Анджелес, 22 октября. Известный голливудский актер Алек Болдуин прокомментировал трагедию, произошедшую на съемках вестерна «Ржавчина». Артист заявил о полной готовности сотрудничать правоохранительными органами на следствии по делу.

Известный артист на съемках выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Однако артист случайно ранил оператора-постановщика Галину Хатчинс и режиссера картины Джоэла Соуса. Обоих экстренно госпитализировали в ближайшую клинику, где 42-летняя уроженка СССР умерла от полученных ран.

Спустя время Алек Болдуин решился на обращение. Его фонд распространил письмо, в котором актер обещает оказывать всяческое содействие и выразил свои эмоции после произошедшего.

«Нет слов, чтобы передать мой шок и печаль в связи с трагическим инцидентом, который унес жизнь Галины Хатчинс — жены, матери и нашей уважаемой коллеги. Я полностью сотрудничаю с полицейским расследованием, которое должно установить, как произошла эта трагедия», — слова Болдуина приводит его фонд.

Ранее стало известно, что в оружии, из которого актер застрелил Хатчинсон был один боевой патрон. Об этом рассказал профсоюз работников индустрии развлечений в Лос-Анджелесе в официальном письмо своим членам.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Алек Болдуин впервые прокомментировал трагедию на съемочной площадке
стрельба болдуин ржавчина
Комментировать