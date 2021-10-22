Алек Болдуин впервые прокомментировал трагедию на съемочной площадке

Лос-Анджелес, 22 октября. Известный голливудский актер Алек Болдуин прокомментировал трагедию, произошедшую на съемках вестерна «Ржавчина». Артист заявил о полной готовности сотрудничать правоохранительными органами на следствии по делу.

Известный артист на съемках выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Однако артист случайно ранил оператора-постановщика Галину Хатчинс и режиссера картины Джоэла Соуса. Обоих экстренно госпитализировали в ближайшую клинику, где 42-летняя уроженка СССР умерла от полученных ран.

Спустя время Алек Болдуин решился на обращение. Его фонд распространил письмо, в котором актер обещает оказывать всяческое содействие и выразил свои эмоции после произошедшего.

«Нет слов, чтобы передать мой шок и печаль в связи с трагическим инцидентом, который унес жизнь Галины Хатчинс — жены, матери и нашей уважаемой коллеги. Я полностью сотрудничаю с полицейским расследованием, которое должно установить, как произошла эта трагедия», — слова Болдуина приводит его фонд.

Ранее стало известно, что в оружии, из которого актер застрелил Хатчинсон был один боевой патрон. Об этом рассказал профсоюз работников индустрии развлечений в Лос-Анджелесе в официальном письмо своим членам.