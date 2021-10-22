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Минтранс намерен увеличить тариф за проезд по новым платным трассам

  /   Обновлено: 22 октября 2021 19:05
Экономика
Минтранс намерен увеличить тариф за проезд по новым платным трассам
ФКУ Упрдор &quot;Северо-Запад&quot;

Москва, 22 октября. Стоимость проезда легковых автомобилей по новым платным трассам может вырасти с 3,65 рубля до 8 рублей за километр, о чем свидетельствует проект постановления кабмина.

Министерство транспорта РФ планирует увеличить максимальный ценник за проезд авто как для новых магистралей, так и для старых дорог. Предполагается, что на существующих трассах тариф возрастет до пяти рублей.

«С целью реализации сложных и капиталоемких проектов и обеспечения возврата привлекаемого внебюджетного финансирования, а также управления транспортным потоком, в том числе в периоды повышенного спроса на загруженных участках, представляется целесообразным установление максимального размера платы за проезд транспортных средств в отношении платных автомобильных дорог, созданных в результате нового строительства, на уровне 8 рублей за 1 км», — отмечается в документе, представленном на федеральном портале проектов.

Известно, что предыдущий ценовой максимум, который был установлен в 2015 году, равнялся трем рублям за один километр пути. В пересчете на текущие цены, стоимость оценивается в 3,65 рубля за километр.

Проезд по направлению Москва — Казань — Екатеринбург будет абсолютно бесплатным для населения Российской Федерации, ранее заявил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

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