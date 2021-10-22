Митя Фомин питался жареным арбузом на съемках шоу «Звезды в Африке»

Москва, 22 октября. Экс-звезда группы Hi-Fi Митя Фомин рассказал, чем он питался в диких условиях шоу «Звезды в Африке», и раскрыл два экзотичных рецепта приготовления арбуза.

Митя Фомин завершил участие в экстремальном проекте «Звезды в Африке», где артисты борются за приз в 5 млн рублей — победитель отдаст эти деньги на благотворительность. Певец рассказал о внутренней кухне реалити-шоу и признался, что участникам нередко приходилось находить необычные решения, чтобы обеспечить себе разнообразный рацион.

Однажды участникам удалось выиграть арбуз, и артист питался им в жареном виде. Фомин вспомнил, что именно тогда знаменитости нашли сразу два неочевидных способа приготовления необычного блюда. Музыкант поделился рецептами в беседе с изданием «Народные новости».

«Однажды мы выиграли арбуз. Естественно, мы его полностью съели и остались корки. Есть два вида [рецепта. — прим]. Первый: если счистить зеленую кожуру, остается белая мякоть. Ее можно нарезать кубиками с подсолнечным маслом, солью (тогда нам ее уже дали). Получается, что ты ешь какие-то огурцы — очень похоже. Но если это пожарить дольками на подсолнечном масле — это фантастически, очень вкусное блюдо!» — поделился артист.

Фомин также признался, что, несмотря на слаженность команды, он столкнулся с трудностями из-за «подковерной игры» между участниками. По правилам, звезды должны были голосовать друг против друга: артист отметил, что ему было психологически сложно оставаться дружелюбным, когда каждый находился на грани выбывания.

Митя Фомин ранее поделился отношением к операциям по смене пола. Артист признался, что не смог бы решиться на столь радикальную процедуру.