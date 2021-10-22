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Bloomberg предрек «энергетическую блокаду» странам ЕС грядущей зимой
Экономика
Bloomberg предрек «энергетическую блокаду» странам ЕС грядущей зимой
ИА «Народные новости».  /  Степан Яцко

Москва, 22 октября. Европейские страны этой зимой могут столкнуться с дефицитом энергии, пишет агентство Bloomberg.

Журналисты считают, что если нехватка ресурсов усилится, то власти вынуждены будут прибегнуть к ограничению продаж природного газа и электроэнергии в другие регионы. Еще более экстремальный сценарий предполагает прекращение поставок между членами ЕС. В конечном счете это может повлечь «энергетическую блокаду» европейских государств.

Пока еще ни одно правительство в ЕС не заявило о прекращении экспорта, однако в связи с ростом цен на энергоносители и низкими запасами хранилищ риск остановки поставок увеличивается, считают журналисты.

При этом они отмечают, что каким бы соблазнительным ни было такое решение, страны ЕС не смогут перекрыть экспорт в бедствующие страны из-за европейского законодательства. Сетевые операторы, впрочем, заявляют о праве останавливать или изменять потоки по межгосударственным кабелям, если не хватает электричества для собственной сети.

Телеканал CNBC ранее сообщил, что Россия не сможет нарастить поставки в Европу. Экспорт «Газпрома» в страны ЕС близок к рекорду. Компания полностью выполняет обязательства по долгосрочным контрактам, однако она отказалась бронировать дополнительные мощности украинского транзита на ноябрь.

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