Один боевой патрон был в оружии, из которого Алек Болдуин случайно убил оператора

Лос-Анджелес, 22 октября. Известный голливудский актер Алек Болдуин случайно убил оператора и ранил режиссера во время съемок вестерна «Ржавчина». По информации американских СМИ, в бутафорском оружии был один боевой патрон.

Инцидент произошел на съемочной площадке. По неизвестным причинам оружие дало сбой и разорвавшиеся патроны ранили оператора-постановщика Галину Хатчинс и режиссера Джоэла Соуса. Отмечается, что после экстренной госпитализации кинооператор умерла в больнице Альбукерке от полученных ран. Автор фильма находится в больнице в тяжелом состоянии.

Спустя время после инцидента профсоюз работников индустрии развлечений в Лос-Анджелесе в комментарии изданию Variety отметил, что в пистолете по случайному стечению обстоятельств был один боевой патрон.

«Ключевой актер случайно выстрелил одним боевым патроном на месте съемок, попав в оператора и режиссера», — сообщил профсоюз всем своим членам.

После трагического инцидента Алека Болдуина заметили плачущим. Артист самостоятельно дал показания шерифу, после чего его отпустили, не предъявив обвинения.