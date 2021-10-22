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Центробанк исключил допуск биткоин-ETF к торговле на российской бирже

  /   Обновлено: 22 октября 2021 18:50
Экономика
Центробанк исключил допуск биткоин-ETF к торговле на российской бирже
pexels.com  /  Alesia Kozik

Москва, 22 октября. Отечественный фондовый рынок не готов принимать ETF, основанный на биткоинах, заявила во время пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Федеральная резервная система США фактически одобрила допуск на биржу Exchange Traded Fund (торгуемого биржевого фонда), в основе которого лежат биткоины. Российский регулятор посчитал, что допуск подобного фонда к торгам в РФ неуместен.

«Нет, не готов», — заявила глава Банка России на пресс-конференции в ответ на вопрос, готов ли регулятор запустить торги биткоин-ETF.

Первый в Соединенных Штатах подобный фонд, основанный на криптовалюте, начал реализоваться в стране во вторник, 19 октября. По подсчетам агентства Bloomberg, торговый оборот ETF в первый же день достиг миллиарда долларов. На фоне положительной новости главная криптовалюта современности продолжила расти и добралась до максимума в 64,8 тыс. долларов на сессии 20 октября. Согласно информации ru.investing, сейчас криптоактив торгуется в районе 60,972 долларов.

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набиуллина криптовалюта биткоин etf Центробанк России
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