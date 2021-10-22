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«Лион» сохраняет интерес к нападающему «Зенита» Сердару Азмуну
Спорт
«Лион» сохраняет интерес к нападающему «Зенита» Сердару Азмуну
fc-zenit.ru  /  ФК Зенит

Санкт-Петербург, 22 октября. Французский «Лион» сохраняет интерес к иранскому нападающему «Зенита» Сердару Азмуну. Об этом сообщает Foot Mercato со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Форвард петербуржцев является главной целью клуба Лиги 1 этой зимой. Французы готовы заплатить за иранца 7-8 миллионов евро.

Напомним, срок действующего контракта Азмуна с сине-бело-голубыми истекает летом 2022 года. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) 26-летний иранец отметился пятью забитыми мячами в девяти матчах.

В сентябре президент «Лиона» Жан-Мишель Ола рассказал подробности о несостоявшемся переходе Сердара Азмуна во французский чемпионат. По словам функционера, клуб сделал все возможное для трансфера.

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Зенит Сердар Азмун лион трансферы
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