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Наука
Рогозин опроверг информацию о сгоревшем над США российском спутнике «Космос-2551»
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Рогозин опроверг информацию о сгоревшем над США российском спутнике «Космос-2551»
Наука
Рогозин опроверг информацию о сгоревшем над США российском спутнике «Космос-2551»
politexpert.net  /  Аврора Зорина

Москва, 22 октября. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что сначала необходимо выяснить, какой аппарат сгорел в небе над США, и только после этого судить о работе госкорпорации.

Ранее СМИ со ссылкой на Американское метеорное общество сообщали, что стартовавший 9 сентября с космодрома Плесецк российский спутник «Космос-2551» 20 октября сошел с орбиты и сгорел в плотных слоях атмосферы над северо-востоком США и юго-востоком Канады. Рогозин опроверг эти данные, отметив, что все космические аппараты госкорпорации работают в штатном режиме.

«Вы сначала разберитесь, что там у кого упало, а потом судите о нашей работе. Все космические аппараты Роскосмоса работают нормально», — написал Рогозин в Facebook.

Ранее сообщалось, что специалисты Роскосмоса и NASA проводят совместное расследование для выяснения причин потери ориентации МКС. В настоящее время станция стабильна.

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сша роскосмос рогозин
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