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Читатели Die Zeit: Европа забила гол в свои ворота в «газовой войне» с Россией

  /   Обновлено: 22 октября 2021 18:43
Политика
Читатели Die Zeit: Европа забила гол в свои ворота в «газовой войне» с Россией
ФБА «Экономика сегодня»

Берлин, 22 октября. Авторитетное немецкое издание Die Zeit опубликовало очередной антироссийский материал, однако реакция читателей на враждебную пропаганду поставила на место берлинских редакторов.

Статья журналиста Die Zeit Максима Киреева о том, что «Газпром» якобы пользуется своей властью и оказывает давление на Старый Свет, крайне возмутила простых немцев. Граждане ФРГ подробно разжевали колумнисту, какие действия Берлина и Брюсселя обернулись энергетической катастрофой и почему сама Россия к этому не имеет никакого отношения.

«Разве мы не хотели отказаться от долговременных договоров по двум причинам? Во-первых, желали наказать Россию и не дать ей возможности планировать свое развитие на десятки лет на основе полученных прибылей. Во-вторых, дать США реальную возможность поставлять нам свой сланцевый газ.В итоге у нас нет возможности планировать наши расходы на газ, а США предпочитают поставлять свой сжиженный газ в Азию, потому что там они зарабатывают больше, чем у нас. Классический гол в свои ворота!» — смеется Mi Gonf.

Еще один комментатор сравнил поведение «Газпрома» с политикой европейских санкций. Российская корпорация не нарушила никаких законов и добивается того, что ей необходимо, так чем же это отличается от поведения коллективного Запада, задаются вопросом авторы.

«Пока Россия соблюдает договоры, нам ничего делать не надо. Русские усиливают давление из-за "Северного потока — 2"? Ну, и что? Не вижу разницы с санкциями — и то, и другое используется, чтобы вынудить другую сторону к определенному поведению. ЕС тоже использует санкции, чтобы продавить свои интересы. Мы не лучше России, особенно в отношении Африки», — высказал неудобную правду ShisuChan.

Читатели Die Zeit: Европа забила гол в свои ворота в «газовой войне» с Россией
Федеральное агентство новостей /

Другие пользователи также высказались за скорейший запуск трубопровода. По мнению немцев, строить такой огромный проект и тратить миллиарды, чтобы он в итоге так и не заработал — это большая ошибка. Также пользователи Сети придерживаются взвешенной позиции по Украине и не собираются кормить Киев из своего кармана.

«Хорошо, что проложили "Северный поток — 2". Он обеспечивает Германии лучшее исходное положение в сложном переплетении взаимоотношений Восточной Европы и России. Я не очень солидарен с правыми популистами в Польше и с не очень чистым на руку правительством в Киеве», — подвел черту под дискуссией Tomtell.

Страны Европейского союза постепенно заключают новые газовые контракты с Россией. В начале осени крупным международным скандалом обернулось заключение договоренности между Венгрией и «Газпромом». В конце октября с российской корпорацией новое соглашение подписало еще одно государство — Италия.

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