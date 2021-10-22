Берлин, 22 октября. Авторитетное немецкое издание Die Zeit опубликовало очередной антироссийский материал, однако реакция читателей на враждебную пропаганду поставила на место берлинских редакторов.

Статья журналиста Die Zeit Максима Киреева о том, что «Газпром» якобы пользуется своей властью и оказывает давление на Старый Свет, крайне возмутила простых немцев. Граждане ФРГ подробно разжевали колумнисту, какие действия Берлина и Брюсселя обернулись энергетической катастрофой и почему сама Россия к этому не имеет никакого отношения.

«Разве мы не хотели отказаться от долговременных договоров по двум причинам? Во-первых, желали наказать Россию и не дать ей возможности планировать свое развитие на десятки лет на основе полученных прибылей. Во-вторых, дать США реальную возможность поставлять нам свой сланцевый газ.В итоге у нас нет возможности планировать наши расходы на газ, а США предпочитают поставлять свой сжиженный газ в Азию, потому что там они зарабатывают больше, чем у нас. Классический гол в свои ворота!» — смеется Mi Gonf.

Еще один комментатор сравнил поведение «Газпрома» с политикой европейских санкций. Российская корпорация не нарушила никаких законов и добивается того, что ей необходимо, так чем же это отличается от поведения коллективного Запада, задаются вопросом авторы.

«Пока Россия соблюдает договоры, нам ничего делать не надо. Русские усиливают давление из-за "Северного потока — 2"? Ну, и что? Не вижу разницы с санкциями — и то, и другое используется, чтобы вынудить другую сторону к определенному поведению. ЕС тоже использует санкции, чтобы продавить свои интересы. Мы не лучше России, особенно в отношении Африки», — высказал неудобную правду ShisuChan.

Федеральное агентство новостей /

Другие пользователи также высказались за скорейший запуск трубопровода. По мнению немцев, строить такой огромный проект и тратить миллиарды, чтобы он в итоге так и не заработал — это большая ошибка. Также пользователи Сети придерживаются взвешенной позиции по Украине и не собираются кормить Киев из своего кармана.

«Хорошо, что проложили "Северный поток — 2". Он обеспечивает Германии лучшее исходное положение в сложном переплетении взаимоотношений Восточной Европы и России. Я не очень солидарен с правыми популистами в Польше и с не очень чистым на руку правительством в Киеве», — подвел черту под дискуссией Tomtell.

Страны Европейского союза постепенно заключают новые газовые контракты с Россией. В начале осени крупным международным скандалом обернулось заключение договоренности между Венгрией и «Газпромом». В конце октября с российской корпорацией новое соглашение подписало еще одно государство — Италия.