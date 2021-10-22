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ВВС Норвегии хотят до конца 2021 года избавиться от всех истребителей F-16
Армия
ВВС Норвегии хотят до конца 2021 года избавиться от всех истребителей F-16
wikipedia.org  /  Tech. Sgt. Scott Reed

Осло, 22 октября. Норвежские ВВС до конца текущего года планируют списать все свои истребители F-16, после чего продать их другой стране.

В сообщении норвежского оборонного ведомства говорится, что ВВС страны на сегодняшний день имеют в своем распоряжении 31 самолет F-35A, еще 24 поступят в войска в течение четырех лет, поэтому командование решило списать истребители предыдущих моделей. Речь идет о 57 истребителях F-16AM/BM Fighting Falcon.

По имеющейся информации, они будут переданы Румынии. Ранее в Бухаресте говорили, что страна готова купить как минимум две эскадрильи таких самолетов у Осло. После списания F-16 у норвежских ВВС останется только один тип истребителей – F-35A.

Ранее сообщалось, что США начнут развертывание эскадрильи из 27 F-35A в Европе в конце 2021 года. Самолеты пятого поколения войдут в состав соединения «Валькирия», которое находится на авиабазе Лейкенхит в Великобритании.

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румыния f-16 ввс норвегии
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