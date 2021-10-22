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Фигуристка Трусова не стала отменять участие в Гран-при США из-за травмы
Спорт
Фигуристка Трусова не стала отменять участие в Гран-при США из-за травмы
vk.com  /  Фигурное катание России

Москва, 22 октября. Бронзовая медалистка ЧМ-2021 Александра Трусова готовится принять участие в Skate America. Спортсменка выйдет на лед, несмотря на травму ноги.

Гран-при по фигурному катанию стартует в Лас-Вегасе 22 октября. Накануне соревнований фигуристка Александра Трусова получила растяжение. Однако травма не смогла заставить спортсменку отменить планы принять участие в турнире. Об этом Трусова рассказала в эфире программы «Доброе утро» на Первом канале.

«Конечно, я сейчас не в той форме, чтобы выступать, как я обычно привыкла, на максимуме. Все равно я хочу показать все, что у меня получится. Надеюсь, этого будет достаточно», — поделилась спортсменка.

Этой осенью фигуристка выбыла из соревнований на первом этапе Кубка России. Трусова выступала в произвольной программе, а затем оставила турнир после падения во время исполнения короткой программы.

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фигурное катание трусова skate america
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