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Ливийский парламентарий поблагодарил соседние страны за поддержку выборов
Весь мир
Ливийский парламентарий поблагодарил соседние страны за поддержку выборов
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Триполи, 22 октября. Член Палаты представителей Ливии Саид Амгиб поблагодарил арабские и соседние страны за то, что они не позволили осуществиться плану по переносу выборов, намеченных на декабрь 2021 года.

С данным заявлением политик выступил после международной конференции по стабильности, которая прошла накануне в Триполи. На странице в Facebook депутат написал:

«Огромное спасибо вам от имени каждого свободного ливийца, надеющегося на спокойствие и восстановление национального суверенитета. Передаю также приветствие всем братским арабским странам и всем соседним и дружественным государствам за их сегодняшнюю позицию, отвергающую перенос выборов и поддерживающую чаяния и стремления нашего великого народа».

В ходе международной конференции по стабильности Ливии разгорелся спор относительно проекта заключительного заявления. Согласно информации достоверных источников, разногласия вызвала формулировка пункта 9 данного документа, в котором говорится об избирательном процессе без упоминания даты.

«Участники подчеркивают важность принятия необходимых мер по укреплению доверия, созданию соответствующей среды для справедливых национальных выборов и обучению ливийцев тому, как бороться с ненавистническими высказываниями в вводящих в заблуждение СМИ. Они также призывают к более широкому присутствию женщин и молодежи во всех мероприятиях, связанных с переходом к демократии, включая участие в урегулировании конфликтов и процессе миростроительства», — гласит статья 9 итогового заявления.

Накануне президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей, комментируя конференцию по стабильности в Ливии, заявил, что выборы в этой стране необходимо провести в срок. По его словам, их дату нельзя переносить в соответствии с желанием отдельных политических игроков, так как это противоречило бы «Дорожной карте», утвержденной в ходе Ливийского форума политического диалога (ЛФПД).

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ливия
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