Берлин, 22 октября. Читатели немецкой газеты Die Zeit обрушились с критикой на министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр после ее призывов к НАТО продемонстрировать России готовность применить оружие.

В интервью немецким СМИ Крамп-Карренбауэр заявила, что Россия якобы несет угрозу для партнеров НАТО в странах Балтии, а также в Черном море. Она также обвинила Москву в якобы систематическом нарушении воздушного пространства ряда европейских государств.

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Эти нападки в адрес России вызвали негативную реакцию у жителей Германии. Некоторые пользователи Сети отмечали, что Западная Европа в разное время трижды пыталась «поживиться за счет российских территорий», но всегда проигрывала. Немцы поставили на место министра, посоветовав ей не «играть мускулами».

«Русских это, думаю, немало позабавит», — добавили в комментариях. «Мало своего позора в Афганистане, что она еще и России войну объявить хочет?» — написал один из читателей.

Российские власти неоднократно указывали на отсутствие каких-либо агрессивных намерений в отношении других стран. При этом в Москве выражали обеспокоенность из-за беспрецедентной активности НАТО близ российских границ, где Альянс регулярно проводит масштабные военные маневры.

Ранее политолог Евгений Сатановский призвал немцев воздержаться от агрессивной риторики в адрес Москвы. По его словам, военная конфронтация с РФ может обернуться трагедией для Берлина.