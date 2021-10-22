Российский авторынок пополнится пятью бюджетными новинками

Москва, 22 октября. Следующий год должен быть богатым на новинки автопрома. Автоэксперты РБК составили перечень из пяти доступных транспортных средств, которые появятся в РФ в 2022 году.

Несмотря на дефицит полупроводников, нехватку автомобилей в официальных салонах, очереди у дилеров и подорожание машин, спрос на них остается высоким. Особенно интересным в нынешних условиях является сегмент недорогих авто.

Отечественный АвтоВАЗ собирается представить в марте следующего года обновленную версию седана Lada Vesta. Предполагается, что модель получит переработанный экстерьер, а также обновленный салон. Помимо этого, в 2022 году в серийное производство должно поступить третье поколение зарекомендовавшего себя в России Renault Logan. Ожидается, что модернизированная вариация будет продаваться примерно за 800 тыс. рублей.

Интересные предложения для отечественного рынка готовят и китайские автомобилестроительные корпорации. КНР собирается поставлять в РФ рестайлинговый внедорожник Changan CS35 Plus. Конкуренты бренда из FAW презентуют в нашей стране кроссовер Bestune T77, ценник на который ориентировочно составит 1,5 млн рублей.

Особняком стоит электромобиль производства концерна Chery. Компактная машинка-хетчбэк называется EQ1 или Ant. Стоимость машины, согласно прогнозам, не превысит миллиона рублей. Среди главных преимуществ электрокара — 400 км хода на одном заряде, нулевые налоги и бюджетная заправка.

Наиболее популярные и востребованные отечественные автомобильные блогеры организовали в Петербурге мероприятие, чтобы продемонстрировать эксклюзивные и кастомные тюнинг-вариации различных машин.