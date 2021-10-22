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Шансонье Звездинский рассказал о романе дочери Брежнева и звезды балета Мариса Лиепы

  /   Обновлено: 22 октября 2021 18:19
Шоу-бизнес
Шансонье Звездинский рассказал о романе дочери Брежнева и звезды балета Мариса Лиепы
Global Look Press  /  Natalya Loginova/Russian Look

Москва, 22 октября. Шансонье Михаил Звездинский поделился воспоминаниями о бурной молодости Галины Брежневой, дочери генсека Леонида Брежнева. Артист упомянул отношения наследницы политика с танцором балета Марисом Лиепой.

Музыкант Михаил Звездинский стал гостем в новом эпизоде программы «Судьба человека». Артист поделился историями в период владения ночным клубом — тогда его гостями часто были советские знаменитости. Среди них — Галина Брежнева, которая посещала заведение в компании возлюбленного, звезды балета Мариса Лиепы. Звездинский вспомнил, что дочь генсека предпочитала жить на широкую ногу.

«У Гали был роман одно время с Марисом Лиепой. Она всегда сидела в первом ряду на всех мероприятиях. А у меня был роман с подругой Галины Брежневой Инессой. Эта успешная модель. На Галине Брежневой всегда были дорогие шубы из норки. Она дарила людям ондатровые шапки», — поделился шансонье.

Брежнева была готова на широкие жесты ради друзей и сделала для них «много хорошего», но страдала от алкоголизма. Звездинский упомянул свой арест: он отметил, что мог выйти по звонку от подруги, но в тот период она была в тяжелом запое.

Среди гостей клуба Звездинского также бывала Примадонна. Артист рассказал, как Пугачева отказалась от выступления перед грузинским князем за крупный гонорар.

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брежнева судьба человека звездинский
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