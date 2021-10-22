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Адвокат Сандлер: Алеку Болдуину повезло, что трагедия с выстрелом на съемках произошла не в России
Общество
Адвокат Сандлер: Алеку Болдуину повезло, что трагедия с выстрелом на съемках произошла не в России
Global Look Press  /  Armando Gallo/ZUMAPRESS.com

Знаменитый актер Алек Болдуин во время съемок картины «Ржавчина» ранил двух человек, в результате происшествия оператор ленты погибла. В разговоре с ФАН адвокат Майя Сандлер объяснила, почему голливудской звезде повезло, что трагедия произошла в США, а не в России.

По мнению собеседника ФАН, в Соединенных Штатах найти виновного в инциденте гораздо проще, чем в России.

«В США четко прописано, когда, кто заряжает оружие и чем, и подобные накладки разрешаются на ура. Если бы такое произошло у нас, учитывая наш творческий беспорядок на съемках, объясниться, кто трогал ружье, чем его заряжали, кто его заряжал, было бы крайне сложно», — считает адвокат.

Адвокат Сандлер объяснила, почему Болдуину повезло, что трагедия произошла в США, а не в РФ
instagram.com / @advokatsandler

Так называемый творческий беспорядок, по мнению Майи Сандлер, возникает не просто так, все дело здесь в отношении к кинематографу в целом.

«Съемочный процесс для американцев — это бизнес-процесс. Наши актеры, которые снимались в Голливуде, говорили о значительной разнице в работе. В России могут сутками снимать, ждать погоду, установку декораций, настроения и прочего, в США же с этим строго: время рассчитано по минутам на все. Время закончилось, съемочная группа разъезжается до следующего дня. Там не бывает задержек», — рассказывает собеседник ФАН.

Кроме того, адвокат Сандлер обращает внимание и на еще один важный момент — менталитет американцев. По ее мнению, людям в США и в голову прийти не может дать о каких-либо важных событиях недостоверную информацию, тогда как в России в случае противоправных деяний крайне сложно человеку объяснить, что он должен сказать, как было. Он поступит по своим принципам.

«В Соединенных Штатах детей воспитывают в том состоянии, которое у нас считается некрасивым, в простонародье это называется «стучать». Не потому что они хотят сделать кому-то плохо, а потому что их так воспитывали с раннего детства. Это считается нормальным. Если соседи шумят, полицию вызовут, и никто не будет учитывать — свадьба там или другое событие. Есть закон, и он превыше всего. То же самое и здесь», — объясняет адвокат.

Адвокат Сандлер объяснила, почему Болдуину повезло, что трагедия произошла в США, а не в РФ
Global Look Press / Armando Gallo/Arga Images

Майя Сандлер уверена, что за короткий срок станет известно, каким образом оружие Алека Болдуина оказалось заряжено тем патроном, который впоследствии привел к смерти оператора Галины Хатчинс. Да и виновных найти не составит особого труда.

«Там нельзя переложить ответственность на другого человека. Там все замешено на деньгах. Это материальная ответственность конкретного человека, и он будет делать все, чтобы не допустить происшествий. Это Голливуд, это кинопроцесс, и попасть в этот механизм — значит соблюдать правила всего этого круговорота. Если ты не соблюдаешь этих правил, ты очень быстро выпадаешь из обоймы. Там только профессионалы», — добавила Сандлер.

Ранее звездный адвокат Александр Добровинский объяснил, виновен ли Болдуин в трагедии со смертью на съемках фильма. По его мнению, вина за трагедию на съемочной площадке, вероятнее всего, ляжет на ответственного за реквизит.

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