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Экс-жена Шахназарова обратилась в полицию из-за страха за свою жизнь
Общество
Экс-жена Шахназарова обратилась в полицию из-за страха за свою жизнь
Global Look Press  /  Natalia Shakhanova/Global Look Press

Москва, 22 октября. Бывшая сожительница генерального директора «Мосфильма» Карена Шахнахарова актриса Ольга Сидорова рассказала об ужасах, с которыми она столкнулась в Подмосковье. Артистка переживает не только за свою жизнь, но и за соседей.

Звезда сериала «Примадонна» обратилась в правоохранительные органы с просьбой обезопасить ее и жильцов трех деревень Егорьевского района Подмосковья от пугающего соседа Александра З. Мужчина ездит с ружьем по населенному пункту с огнестрельным оружием. Впервые с ним актриса столкнулась во время очередной утренней пробежке на природе.

«Когда я выходила на пробежку, на дорожке появлялся этот человек с охотничьим ружьем. Встанет и смотрит в упор. Кивает головой — вроде здоровается, но совершенно без эмоций. Очень страшный взгляд», — рассказала артистка в беседе с корреспондентом News.ru.

Однако просто взгляды и непроницаемое лицо не заставили бы актрису обратиться в полицию. Самым пугающим моментом для жителей деревни стал настоящий расстрел двух собак одного из жителей. Их владелец отметил, что животные не бросались под колеса и не лаяли, они вообще всегда отличались покорностью и спокойствием. Однако Александр З. подъехал к ним и без всяких слов выстрелил.

Бывшая возлюбленная Шахназарова отмечает, что с того момента жители деревень боятся покидать свои дома, поскольку неизвестно что еще придет в голову этому жильцу.

«Моя пожилая соседка пошла на днях в лес и увидела Александра З. — без ружья, но с огромным ножом. Бабушка чуть не умерла от страха», — отметила Сидорова.

Происходящее в Подмосковье она называет настоящим захватом заложников. Российская актриса подчеркнула, что обратилась за помощью в полицию, ведь один человек удерживает в страхе большое количество местных жителей.

Ранее бывший возлюбленный актрисы Сидоровой Карен Шахназаров дал совет начинающим кинематографистам. Директором «Мосфильма» рассказал, что нужно сделать, чтобы завоевать имя в профессии.

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подмосковье сидорова шахназаров
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