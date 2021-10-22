Президент Косово Османи объявила о высылке двух российских дипломатов из Приштины

Приштина, 22 октября. Два российских сотрудника приштинского филиала посольства РФ в Сербии объявляются персонами нон грата. Об этом заявила президент Косово Вьоса Османи.

Глава государства объявила о высылке двух россиян из столицы Косово. Речь идет о сотрудниках филиала дипломатического представительства России в Сербии

Сербский лидер Александр Вучич ранее подчеркнул, что ситуация в Косово и Метохии может разрешиться с помощью переговоров в Брюсселе. Диалог под покровительством Евросоюза крайне важен для Сербии, отметил президент. Вучич выразил надежду, что стороны смогут избежать проблем для всего региона.