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Президент Косово Османи объявила о высылке двух российских дипломатов из Приштины
Политика
Президент Косово Османи объявила о высылке двух российских дипломатов из Приштины
pixabay.com

Приштина, 22 октября. Два российских сотрудника приштинского филиала посольства РФ в Сербии объявляются персонами нон грата. Об этом заявила президент Косово Вьоса Османи.

Глава государства объявила о высылке двух россиян из столицы Косово. Речь идет о сотрудниках филиала дипломатического представительства России в Сербии

Сербский лидер Александр Вучич ранее подчеркнул, что ситуация в Косово и Метохии может разрешиться с помощью переговоров в Брюсселе. Диалог под покровительством Евросоюза крайне важен для Сербии, отметил президент. Вучич выразил надежду, что стороны смогут избежать проблем для всего региона.

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