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ЕС намерен помочь потребителям и компаниям в связи с рекордным подорожанием газа

  /   Обновлено: 22 октября 2021 17:59
Экономика
ЕС намерен помочь потребителям и компаниям в связи с рекордным подорожанием газа
europa.rs  /  Официальный сайт Еврокомиссии

Брюссель, 22 октября. Главы стран и правительств ЕС поручили Еврокомиссии и государствам-членам оказать поддержку потребителям и местным компаниям в связи с энергетическим кризисом. Такая информация содержится в заявлении, выпущенном по итогам первого дня саммита в Брюсселе.

Его участники указали, что ЕК и сами страны ЕС должны «в срочном порядке» задействовать имеющиеся ресурсы для оказания помощи наиболее уязвимым потребителям и европейским предприятиям. При этом важно учитывать специфику ситуаций в каждом отдельном государстве.

Кроме того, Еврокомиссия должна оценить функционирование рынка газа и электроэнергетики, а также рынка торговли выбросами. Впоследствии евродепутаты выявят необходимость регулирования определенных торговых моделей поведения, следует из документа.

Лидеры ЕС подчеркивают, что вернутся к проблеме подорожания голубого топлива на следующей встрече, которая запланирована в декабре.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на газ подскочила в ЕС до 1150 долларов. Об этом свидетельствуют данные торговых площадок.

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