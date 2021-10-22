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Меркель объявила о планах ЕК отчитаться по ситуации на газовом рынке Европы в ноябре

  /   Обновлено: 22 октября 2021 17:58
Экономика
Меркель объявила о планах ЕК отчитаться по ситуации на газовом рынке Европы в ноябре
bundeskanzlerin.de

Брюссель, 22 октября. Еврокомиссия (ЕК) в ноябре представит свою оценку ситуации на европейском газовом рынке после рекордного повышения цен на энергоносители, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам двухдневного саммита ЕС.

Долгосрочная стратегия энергоснабжения должна ориентироваться на достижение целей по климатической нейтральности и не мешать планам перехода на «зеленую» энергетику, подчеркнула Меркель. Кроме того, глава Правительства Германии подчеркнула, что Евросоюз предлагает странам — членам целый ряд средств для борьбы с высокими ценами.

«Будет углубленное обсуждение темы со стороны министров энергетики. Еврокомиссия представит доклад о функционировании рынка до конца ноября», — добавила канцлер.

Правительство Франции ранее решило заморозить цены на голубое топливо в республике до конца следующего года. Таким образом, Париж отреагировал на газовый кризис, сложившийся на европейском рынке. На пике котировки достигали отметки почти в 2000 тысячи долларов за тысячу кубометров, теперь фьючерсы торгуются на уровне 1000 долларов.

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меркель еврокомиссия цены на газ в европе
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