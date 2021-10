Губернатор Флориды выступил против обязательной вакцинации

Таллахасси, 22 октября. Губернатор Флориды Рон Десантис вслед за Техасом пообещал принять меры, запрещающие местным органам власти и учреждениям вводить обязательную вакцинацию против COVID-19. Для этого он созовет специальную сессию законодательного собрания штата.

Gov. Ron DeSantis calls for lawmakers to end COVID vaccine mandates in #Florida https://t.co/7WLTDy8ACf https://t.co/xH7QdHvHvE