Губернатор Флориды выступил против обязательной вакцинации

Таллахасси, 22 октября. Губернатор Флориды Рон Десантис вслед за Техасом пообещал принять меры, запрещающие местным органам власти и учреждениям вводить обязательную вакцинацию против COVID-19. Для этого он созовет специальную сессию законодательного собрания штата.

Gov. Ron DeSantis calls for lawmakers to end COVID vaccine mandates in #Florida https://t.co/7WLTDy8ACf https://t.co/xH7QdHvHvE — WTB Research (@wtbre) October 21, 2021

Десантис подчеркнул, что будет настаивать на защите работников, которым грозит увольнение, если они не сделают прививку.

«Мы здесь, чтобы объявить, что нам необходимо принять меры для защиты рабочих мест во Флориде», — отметил он.

Губернатор заявил, что важно сохранить для сотрудников, отказавшихся вакцинироваться, ряд привилегий, таких как право на страхование и компенсационные выплаты.

Спикер Палаты представителей штата Крис Спроулз и сенатор Уилтон Симпсон опубликовали совместное заявление, в котором предложили создать собственное государственное агентство по безопасности во Флориде.

«В ближайшие дни мы рассмотрим конкретные предложения губернатора, а также обсудим наши идеи для законодательных действий, в частности, настало ли сейчас время для Флориды выйти из Управления по охране труда США (OSHA) и создать нашу собственную государственную программу. Поступив таким образом, штат может смягчить обременительные федеральные правила, налагаемые на работодателей и работников», — говорится в документе.

Губернатор штата Техас республиканец Грэг Эбботт 12 октября издал указ, согласно которому предприятия и организации на территории штата не имеют права требовать обязательной вакцинации от своих сотрудников или клиентов.