Осужден безработный житель Курска, спиливший акации на полмиллиона

Курск, 22 октября. С целью личного обогащения неработающий мужчина спилил бензопилой 14 деревьев породы «Акация белая». Спиленные деревья он увез на запряженной лошадью телеге к своему дому, сообщает издание «Друг для друга». Там он и сложил свою добычу, не позаботившись как-то ее скрыть или замаскировать.

Этими действиями муниципальному образованию Суджанский район был причинен ущерб в размере более пятисот тысяч рублей, что по закону считается особо крупным размером. В ходе рассмотрения дела подсудимый свою вину полностью признал и раскаялся в содеянном. Учитывая это, а также то, что он вернул потерпевшему часть спиленных деревьев и принес извинения, суд назначил относительно мягкое наказание: два года лишения свободы условно с испытательным сроком один год и шесть месяцев.

Ранее ФАН рассказывал о задержании двух бывших полицейских в Ленинградской области. Они похитили топливо на 49 миллионов рублей.