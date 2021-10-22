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Путин провел экскурсию для премьера Израиля Беннета по Бочарову ручью в Сочи
Политика
Путин провел экскурсию для премьера Израиля Беннета по Бочарову ручью в Сочи
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Сочи, 22 октября. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет прогулялись по Бочарову ручью в Сочи. Глава государства провел израильскому политику экскурсию.

Владимир Путин и Нафтали Беннет встретились на переговорах. Российский лидер показал премьеру Израиля свою летнюю резиденцию — Бочаров ручей. Политики побеседовали на открытом воздухе. На ролике в Telegram-канале видно, что на море штиль.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее прокомментировал первые переговоры Путина и Беннета. По словам представителя Кремля, состоялся продолжительный и конструктивный диалог.

Президент России ранее поучаствовал в форуме «Валдайского клуба». Выступление Владимира Путина продлилось 3,5 часа.

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